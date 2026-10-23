NOS EUA

Motorista é acusada de causar acidente enquanto acessava site pornô no celular

Mulher de 44 anos foi denunciada por homicídio no trânsito após colisão entre três veículos em Utah; investigadores encontraram acesso a site pornográfico menos de dois minutos antes da batida

Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:58

Acidente fatal em rodovia de Utah envolveu três veículos Crédito: TMZ/Patrulha Rodoviária de Utah

Uma mulher de 44 anos foi acusada de homicídio no trânsito após provocar, segundo a investigação, um acidente que matou um homem de 66 anos no estado de Utah, nos Estados Unidos. De acordo com o site americano TMZ, Christine Chao teria acessado um site de conteúdo pornográfico pelo celular enquanto dirigia, menos de dois minutos antes da colisão.

O acidente ocorreu em 12 de junho, na rodovia interestadual I-15, nas proximidades da cidade de Levan. O trânsito estava lento por causa de obras na pista quando o veículo conduzido por Chao atingiu a traseira de um carro. Com o impacto, esse automóvel bateu em outro veículo que seguia à frente. Os três carros saíram da pista.

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Segundo documentos judiciais citados pelo TMZ e pelo site de notícias KSL, policiais não encontraram marcas de frenagem na rodovia que indicassem uma tentativa de reduzir a velocidade antes da colisão. Chao teria admitido aos agentes que era responsável pelo acidente.

Durante a investigação, os policiais apreenderam o celular da motorista e obtiveram autorização judicial para examiná-lo. A análise identificou o acesso a um site usado para assistir a vídeos pornográficos menos de dois minutos antes da batida, conforme os documentos da acusação.

A vítima, Scott LaVar Lichfield, de 66 anos, estava no banco traseiro de um dos veículos atingidos. Ele sofreu um ferimento na cabeça e morreu em decorrência do acidente.