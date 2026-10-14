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Motorista impede passagem de ambulância por 6 km, recebe multa de R$ 80 mil e perde habilitação por 2 anos

Atendimento médico atrasou cerca de cinco minutos por conta do episódio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:49

Ambulância teve passagem impedida
Ambulância teve passagem impedida Crédito: Imagem gerada por IA

Um motorista de 36 anos que impediu a passagem de uma ambulância a caminho de uma emergência foi condenado na Alemanha a pagar 13,5 mil euros, aproximadamente R$ 80 mil. A Justiça também cassou sua habilitação e estabeleceu um prazo mínimo de dois anos para que ele possa solicitar um novo documento.

Segundo a acusação, o condutor usou o espaço aberto pelos outros motoristas para a passagem dos socorristas e avançou em alta velocidade pela rodovia B17, na Baviera. Em vez de liberar o caminho, permaneceu à frente da ambulância por cerca de seis quilômetros, apesar da sirene, das luzes de emergência e dos sucessivos avisos.

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe

1- Dirigir com o som alto por Divulgação
2. Conduzir com o braço para fora da janela ou dirigir só com uma mão por Joseph Silva/Gazeta de SP
3. Estacionar distante mais de 50 cm do meio-fio por Marina Silva/ CORREIO
4. Mudar de faixa sem sinalizar por José Cruz/ Agência Brasil
5. Ligar o pisca-alerta com o carro em movimento por Rovena Rosa/Agência Brasil
6- Telefone na mão por Fernando Frazão/Agência Brasil
7- Bagagem solta no banco por Thomaz Silva/Agência Brasil
8- Molhar pedestres por Joédson Alves/Agência Brasi
9- Buzinar fora de hora por Joédson Alves/Agência Brasil
10- Animal de estimação no banco do passageiro por Bruno Concha
1 de 10
1- Dirigir com o som alto por Divulgação

A chegada da equipe ao paciente sofreu um atraso estimado em cinco minutos. Não foram divulgados detalhes sobre a emergência nem sobre o estado de saúde da pessoa que aguardava atendimento.

O Tribunal Distrital de Augsburg condenou o homem por coerção e participação em corrida ilegal em via pública. Para manter o segundo enquadramento, o juiz considerou que o motorista dirigiu muito acima do limite de velocidade para continuar à frente do veículo de resgate.

De acordo com o jornal Heute, a sentença ainda não é definitiva e pode ser contestada pelo condenado.

Tags:

Trânsito Alemanha

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