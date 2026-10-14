ALEMANHA

Motorista impede passagem de ambulância por 6 km, recebe multa de R$ 80 mil e perde habilitação por 2 anos

Atendimento médico atrasou cerca de cinco minutos por conta do episódio

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:49

Ambulância teve passagem impedida Crédito: Imagem gerada por IA

Um motorista de 36 anos que impediu a passagem de uma ambulância a caminho de uma emergência foi condenado na Alemanha a pagar 13,5 mil euros, aproximadamente R$ 80 mil. A Justiça também cassou sua habilitação e estabeleceu um prazo mínimo de dois anos para que ele possa solicitar um novo documento.

Segundo a acusação, o condutor usou o espaço aberto pelos outros motoristas para a passagem dos socorristas e avançou em alta velocidade pela rodovia B17, na Baviera. Em vez de liberar o caminho, permaneceu à frente da ambulância por cerca de seis quilômetros, apesar da sirene, das luzes de emergência e dos sucessivos avisos.

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe 1 de 10

A chegada da equipe ao paciente sofreu um atraso estimado em cinco minutos. Não foram divulgados detalhes sobre a emergência nem sobre o estado de saúde da pessoa que aguardava atendimento.

O Tribunal Distrital de Augsburg condenou o homem por coerção e participação em corrida ilegal em via pública. Para manter o segundo enquadramento, o juiz considerou que o motorista dirigiu muito acima do limite de velocidade para continuar à frente do veículo de resgate.