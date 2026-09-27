EUA

Motorista obriga passageira de 23 anos a sair do carro em rodovia, jovem morre atropelada e Uber é condenada a pagar R$ 205 milhões

Amiga da jovem passou mal durante a viagem; motorista parou em um trecho considerado inseguro e não chamou socorro

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:00

Emily Normandin-Parker Crédito: Reprodução

A Uber foi condenada a pagar R$ 205,6 milhões à família de Emily Normandin-Parker, de 23 anos, morta após ser atropelada em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo os pais, o motorista do aplicativo obrigou a jovem e uma amiga a sair do carro depois que uma delas passou mal durante a viagem.

Emily havia chamado o veículo para voltar para casa com a amiga em 12 de agosto de 2023. As duas estavam embriagadas, e a amiga vomitou no carro. De acordo com a família, o motorista, identificado como Vu Tran, parou na rodovia e mandou as passageiras descerem. Emily foi atingida por outro veículo e morreu.

Os advogados da família afirmam que Tran não prestou socorro nem ligou para o serviço de emergência. Segundo eles, o motorista telefonou para a Uber para pedir a cobrança de uma taxa de limpeza pelo vômito.

Jovem de 23 anos morreu após ser obrigada a descer de Uber 1 de 5

A condenação foi determinada pelo juiz aposentado Richard Stone após cinco dias de arbitragem, procedimento de resolução de disputas fora dos tribunais. Na decisão, ele classificou o local da parada como "inseguro e ilegal" e afirmou que o motorista poderia ter deixado as passageiras em um lugar seguro após sair da rodovia.

Stone também declarou que Tran demonstrou "muito mais preocupação com seu carro novo do que com suas passageiras".

A Uber contestou a decisão. A empresa alegou que o motorista atuava como contratado independente e que não poderia ser responsabilizada por suas ações. Em nota, afirmou que vem reforçando suas medidas de segurança, inclusive com orientações para que motoristas evitem deixar passageiros em locais inseguros.

Segundo o escritório que representa a família, a Uber ofereceu inicialmente um acordo de R$ 50 milhões, condicionado a que os pais não falassem sobre o caso. Eles recusaram a proposta. O escritório informou ainda que Tran não trabalha mais como motorista da plataforma. Antes do episódio, ele havia realizado quase 6 mil viagens, tinha avaliação de 4,9 e não registrava histórico de paradas perigosas em rodovias ou de passageiros feridos.