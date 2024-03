RECUPERAR VOZ ORIGINAL

Mulher acorda com sotaque de país que nunca visitou e diz sofrer com síndrome rara

Ela acredita ter a síndrome do sotaque estrangeiro (FAS, da sigla em inglês) e pediu ajuda para achar tratamento

Publicado em 19 de março de 2024 às 21:13

Zoe Coles, de 36 anos, teme que o novo sotaque nunca desapareça Crédito: Reprodução

Uma inglesa de 36 anos usou as redes para implorar por ajuda para recuperar a voz original após acordar com sotaque galês, mesmo sem nunca ter visitado o País de Gales. Zoe Coles teme que o novo sotaque nunca desapareça. As informações são do jornal Extra.

O caso da inglesa foi parar nesta terça-feira em jornais internacionais, como o britânico Daily Mail, depois dela pedir que neurologistas achem a "cura" para sua situação.

A mãe de dois filhos, que mora em Stamford, na Inglaterra, é frequentemente questionada se é de outro local. A ex-bartender agora fica “ansiosa” sempre que sai de casa, pois sente que “não se encaixa mais” onde mora por causa de sua nova voz.

Ela acredita ter a síndrome do sotaque estrangeiro (FAS, da sigla em inglês), que é extraordinariamente rara. Houve apenas cerca de 150 casos documentados em todo o mundo desde a sua primeira menção em 1907. Geralmente é o resultado de uma lesão na cabeça ou no cérebro, sendo os acidentes vasculares cerebrais a causa mais comum.

A FAS também pode ocorrer após trauma cerebral, sangramento cerebral ou tumor cerebral. Outras causas relatadas em revistas médicas incluem esclerose múltipla e transtorno de conversão.

Coles, que originalmente desenvolveu um sotaque alemão antes de se transformar em galês, se disse indignada com a situação: “Estou lutando muito, você nasce com uma voz, você cresce e desenvolve uma maneira de falar. Isso foi tirado de mim. Mesmo que isso tenha me dado um impulso de confiança, eu adoraria que tudo desaparecesse e a vida voltasse ao normal".

Em vídeos compartilhados em sua conta no TikTok (@zoecoles1), ela tem feito desabafos sobre sua condição de saúde, já que ela também tem um distúrbio neurológico que pode estar associado à questão da fala.

“Parte de mim aprendeu a lidar com isso (o falso sotaque), mas encontrei alguns galeses que me perguntaram de onde eu sou. Isso é realmente difícil, não quero mentir e dizer que sou de algum lugar do País de Gales. Não tenho ideia sobre o País de Gales, nunca estive".

Coles consultou um neurologista e foi informada de que não há nada que possa ser feito. Ela quer novas opiniões.