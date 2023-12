dois úteros

Mulher com condição rara de dois úteros dá à luz gêmeas em dias diferentes nos EUA

O caso aconteceu nos Estados Unidos e chamou à atenção devido à condição rara da mãe, que possui dois úteros

Publicado em 23 de dezembro de 2023 às 18:11

Mãe de Roxi e Rebel, Kelsey é portadora da condição do útero duplo Crédito: Reprodução/Universidade do Alabama em Birmingham

Nos Estados Unidos, uma mulher deu à luz duas meninas em dois dias diferentes em uma situação considerada rara. Acontece que Kelsey Hatcher é portadora de uma condição chamada "útero duplo".

Possuindo dois úteros, cada uma de suas filhas foi gerada em um órgão diferente. Este tipo de gestação só ocorre um caso a cada um milhão. A primeira criança, Roxi, nasceu de parto normal na terça-feira, 19. Já Rebel veio ao mundo na quarta-feira, 20, de cesariana.

O caso se deu na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, EUA. As duas crianças são descritas como "gêmeas fraternas".

O que é a condição do "útero duplo"?

Segundo a Universidade do Alabama em Birmingham (UAB), a anomalia do útero duplo, ou útero didelfo, afeta apenas 0,3% das mulheres, sendo considerada rara.

A principal causa do útero didelfo é uma condição congênita, ou seja, ocasionada ainda durante formação do feto no útero da mãe, entre a nona e a décima semana de gestação.

Mulheres portadores dessa condição podem ter um maior fluxo menstrual e cólica uterinas mais fortes. Esta situação reduz o espaço onde o bebê pode se desenvolver, podendo resultar em abortos espontâneos.

No caso de Kelsey Hatcher, as crianças tiveram mais espaço para se desenvolver, segundo o professor Richard O. Davis, da UAB. De acordo com ele, Roxi e Rebel tinham sua própria placenta e cordão umbilical, tendo mais espaço uterino do que em casos de gravidez de gêmeos em um único útero.