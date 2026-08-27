ARGENTINA

Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza

Caso passou a ser investigado inicialmente sob o protocolo de feminicídio, e o companheiro da vítima foi detido

Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:50

Companheiro da vítima foi detido e prestou depoimento à polícia Crédito: Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Uma mulher de 31 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (27) após cair do quinto andar de um hotel no centro de Mendoza, na Argentina. Identificada como Tamara Daniela Schiffini, ela era natural de Buenos Aires e estava hospedada no Hotel Agua del Corral, na rua Amigorena, com o companheiro, Damián Gozzotti. As informações são do jornal argentino Diario Uno.

Segundo a publicação, a queda ocorreu por volta das 3h50. A polícia foi acionada após receber uma denúncia sobre a presença do corpo da mulher na calçada em frente ao hotel. Ela morreu no local.

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O caso passou a ser investigado inicialmente sob o protocolo de feminicídio, e o companheiro da vítima foi detido. A Polícia Científica e agentes de Investigação foram acionados para realizar perícias e esclarecer as circunstâncias da morte.

De acordo com o relato apresentado pelo homem à polícia, o casal havia retornado ao hotel depois de sair para caminhar. Já no quarto, os dois teriam assistido a uma partida de futebol e dormido. Ele afirmou que acordou ao ouvir barulhos e viu Tamara sentada junto a uma janela. Ainda segundo sua versão, tentou segurá-la quando ela teria se lançado para fora, mas não conseguiu impedir a queda.

A polícia também buscou imagens de câmeras de segurança da região, mas a vegetação existente na área teria dificultado a visualização do momento da queda. A investigação ainda busca determinar exatamente o que aconteceu dentro do quarto e nos minutos que antecederam a morte.