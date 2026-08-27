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Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza

Caso passou a ser investigado inicialmente sob o protocolo de feminicídio, e o companheiro da vítima foi detido

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:50

Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza
Companheiro da vítima foi detido e prestou depoimento à polícia Crédito: Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Uma mulher de 31 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (27) após cair do quinto andar de um hotel no centro de Mendoza, na Argentina. Identificada como Tamara Daniela Schiffini, ela era natural de Buenos Aires e estava hospedada no Hotel Agua del Corral, na rua Amigorena, com o companheiro, Damián Gozzotti. As informações são do jornal argentino Diario Uno.

Segundo a publicação, a queda ocorreu por volta das 3h50. A polícia foi acionada após receber uma denúncia sobre a presença do corpo da mulher na calçada em frente ao hotel. Ela morreu no local.

Mulher de 31 anos morre após cair do quinto andar de hotel em Mendoza

Tamara Schiffini estava hospedada com o companheiro em um hotel no centro da cidade por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Companheiro da vítima foi detido e prestou depoimento à polícia por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Queda aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (27), na Argentina por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Investigação apura as circunstâncias que levaram à queda do quinto andar por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Polícia busca imagens e pistas para esclarecer os minutos antes da queda por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil
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Tamara Schiffini estava hospedada com o companheiro em um hotel no centro da cidade por Reprodução Diario Uno/Matías Pascualetti/Radio Nihuil

O caso passou a ser investigado inicialmente sob o protocolo de feminicídio, e o companheiro da vítima foi detido. A Polícia Científica e agentes de Investigação foram acionados para realizar perícias e esclarecer as circunstâncias da morte.

De acordo com o relato apresentado pelo homem à polícia, o casal havia retornado ao hotel depois de sair para caminhar. Já no quarto, os dois teriam assistido a uma partida de futebol e dormido. Ele afirmou que acordou ao ouvir barulhos e viu Tamara sentada junto a uma janela. Ainda segundo sua versão, tentou segurá-la quando ela teria se lançado para fora, mas não conseguiu impedir a queda.

A polícia também buscou imagens de câmeras de segurança da região, mas a vegetação existente na área teria dificultado a visualização do momento da queda. A investigação ainda busca determinar exatamente o que aconteceu dentro do quarto e nos minutos que antecederam a morte.

O casal, ambos de Buenos Aires, estava havia cerca de três dias em Mendoza. A Justiça mantém a apuração para esclarecer as circunstâncias da morte e definir se a queda foi provocada pela própria vítima, ocorreu de forma acidental ou está relacionada a uma possível violência.

Tags:

Feminicído Argentina Mendoza

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