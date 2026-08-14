RECORDE

Mulher de 62 anos dá à luz primeiro filho mesmo após entrar na menopausa

Mabel recorreu a tratamento de reprodução assistida para engravidar e afirma que sempre teve o desejo de ser mãe

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:31

Mabel e o filho Crédito: Reprodução

Uma mulher de 62 anos deu à luz o primeiro filho após passar pela menopausa e recorrer a um tratamento de reprodução assistida. O bebê, chamado David, nasceu de cesariana na manhã desta quarta (12), com 2,75 quilos, e está em boas condições de saúde. Mabel se tornou a mulher mais velha a dar à luz na Argentina, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

Mabel, moradora de San Nicolás, na província de Buenos Aires, contou que entrou na menopausa há muitos anos, mas nunca abandonou o desejo de ser mãe. Por isso, decidiu procurar ajuda médica para tentar engravidar.

"Decidi ter um filho agora porque entrei na menopausa há muitos anos, mas sempre tive o desejo de ser mãe. Não desisti. Sou uma mulher de muita fé. Eu rezava, colocava minha melhor energia e sentia no coração que seria mãe. Até que um dia tomei a decisão e criei coragem", relatou ao Diario El Norte.

Mabel se tornou mãe aos 62 anos 1 de 3

O tratamento foi realizado com fertilização in vitro e utilizou óvulos doados, já que Mabel não produzia mais óvulos devido à idade. Ela afirmou que não enfrentou obstáculos relacionados à idade durante o processo.

"Nunca houve nenhum obstáculo por causa da minha idade. O tratamento de fertilidade foi realizado e, obviamente, como na minha idade eu não tenho óvulos, tudo foi por ovodoação. Deu tudo certo: o tratamento, a formação do embrião, tive uma gravidez maravilhosa e chegou o David. Estou muito feliz. Sempre quis ser mãe", afirmou.

Mabel não informou se o espermatozoide utilizado no procedimento também foi doado.

O parto ocorreu no Hospital San Felipe. Após o nascimento, a mãe permaneceu internada, enquanto David passou algumas horas na unidade de neonatologia.

"Foi tudo muito lindo. Tenho 62 anos, é meu primeiro filho, foi por fertilização in vitro. Foi uma gravidez perfeita, nasceu de cesariana... Ele é lindo", disse.

Segundo informações publicadas pelo La Nación, o médico Matías Colabianchi, responsável pelo tratamento de fertilidade, afirmou que Mabel passou por uma terapia regenerativa biológica celular com células-tronco da própria paciente.

De acordo com o especialista, o procedimento de alta complexidade pode contribuir para restabelecer o ciclo ovulatório ou melhorar alterações nas trompas de Falópio e fibromas uterinos.

No caso de Mabel, a gravidez ocorreu já no primeiro tratamento, segundo Colabianchi. Durante os nove meses seguintes, ela não precisou de cuidados ou precauções específicas.

O médico afirmou ainda que já realizou o mesmo procedimento em mulheres com mais de 50 anos. "No ano passado, tratei uma mulher de 56 anos e nasceu o Simón", contou. Ele também acompanha um grupo de mães entre 50 e 54 anos que já tiveram seus bebês.