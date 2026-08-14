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Mulher de 62 anos dá à luz primeiro filho mesmo após entrar na menopausa

Mabel recorreu a tratamento de reprodução assistida para engravidar e afirma que sempre teve o desejo de ser mãe

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:31

Mabel e o filho
Mabel e o filho Crédito: Reprodução

Uma mulher de 62 anos deu à luz o primeiro filho após passar pela menopausa e recorrer a um tratamento de reprodução assistida. O bebê, chamado David, nasceu de cesariana na manhã desta quarta (12), com 2,75 quilos, e está em boas condições de saúde.  Mabel se tornou a mulher mais velha a dar à luz na Argentina, segundo informações divulgadas pela imprensa local.

Mabel, moradora de San Nicolás, na província de Buenos Aires, contou que entrou na menopausa há muitos anos, mas nunca abandonou o desejo de ser mãe. Por isso, decidiu procurar ajuda médica para tentar engravidar.

"Decidi ter um filho agora porque entrei na menopausa há muitos anos, mas sempre tive o desejo de ser mãe. Não desisti. Sou uma mulher de muita fé. Eu rezava, colocava minha melhor energia e sentia no coração que seria mãe. Até que um dia tomei a decisão e criei coragem", relatou ao Diario El Norte.

Mabel se tornou mãe aos 62 anos

Mabel se tornou mãe aos 62 anos por Reprodução
Mabel se tornou mãe aos 62 anos por Reprodução
Mabel se tornou mãe aos 62 anos por Reprodução
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Mabel se tornou mãe aos 62 anos por Reprodução

O tratamento foi realizado com fertilização in vitro e utilizou óvulos doados, já que Mabel não produzia mais óvulos devido à idade. Ela afirmou que não enfrentou obstáculos relacionados à idade durante o processo.

"Nunca houve nenhum obstáculo por causa da minha idade. O tratamento de fertilidade foi realizado e, obviamente, como na minha idade eu não tenho óvulos, tudo foi por ovodoação. Deu tudo certo: o tratamento, a formação do embrião, tive uma gravidez maravilhosa e chegou o David. Estou muito feliz. Sempre quis ser mãe", afirmou.

Mabel não informou se o espermatozoide utilizado no procedimento também foi doado.

O parto ocorreu no Hospital San Felipe. Após o nascimento, a mãe permaneceu internada, enquanto David passou algumas horas na unidade de neonatologia.

"Foi tudo muito lindo. Tenho 62 anos, é meu primeiro filho, foi por fertilização in vitro. Foi uma gravidez perfeita, nasceu de cesariana... Ele é lindo", disse.

Segundo informações publicadas pelo La Nación, o médico Matías Colabianchi, responsável pelo tratamento de fertilidade, afirmou que Mabel passou por uma terapia regenerativa biológica celular com células-tronco da própria paciente.

De acordo com o especialista, o procedimento de alta complexidade pode contribuir para restabelecer o ciclo ovulatório ou melhorar alterações nas trompas de Falópio e fibromas uterinos.

No caso de Mabel, a gravidez ocorreu já no primeiro tratamento, segundo Colabianchi. Durante os nove meses seguintes, ela não precisou de cuidados ou precauções específicas.

O médico afirmou ainda que já realizou o mesmo procedimento em mulheres com mais de 50 anos. "No ano passado, tratei uma mulher de 56 anos e nasceu o Simón", contou. Ele também acompanha um grupo de mães entre 50 e 54 anos que já tiveram seus bebês.

Para Mabel, a experiência mostra que a menopausa não impediu a realização do sonho de ser mãe. "Não se deve desistir. A menopausa, nos dias de hoje, não é um obstáculo; a ciência avançou muito. Fui muito bem atendida", completou.

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