Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher de 65 anos usa IA para fingir ser médica de 29 e recebe R$ 130 mil de namorado virtual

Homem descobriu a identidade da mulher após cinco meses de transferências e procurou a polícia na China

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:26

Mulher usou IA para atrair namorado virtual
Mulher usou IA para atrair namorado virtual Crédito: Reprodução

Um empreiteiro na China transferiu 170 mil yuans, cerca de R$ 130 mil, para uma mulher que conheceu pela internet e acreditava ser uma médica de 29 anos. Após cinco meses de pagamentos e sem conseguir encontrá-la pessoalmente, ele procurou a polícia. A investigação apontou que ela tinha 65 anos e usava inteligência artificial para parecer mais jovem nos vídeos.

Identificado como Liu Hui, o homem conheceu Yu Xiuzhen em uma rede social em 2021. Ela afirmava trabalhar em um hospital de prestígio em Xangai e ter influência sobre projetos de engenharia da instituição. Empreiteiro, Liu acreditou que a relação também poderia ajudá-lo a conseguir contratos.

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego?

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Getty Images
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Canva
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Canva
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Andriy Onufriyenko/Getty Images
1 de 4
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Getty Images

Para evitar encontros e chamadas de vídeo, Yu dizia que a mãe era contra o namoro. Segundo ela, os dois só poderiam se ver se Liu pagasse um dote de 300 mil yuans, cerca de R$ 228 mil, e comprasse um imóvel em Xangai. A promessa de um projeto de engenharia que nunca avançou levou o homem a desconfiar.

A polícia descobriu que Yu trabalhava em um hospital, mas como faxineira. Investigadores também identificaram marcas de conteúdo gerado por IA em vídeos nos quais ela alterava a própria aparência. Em algumas gravações, a mulher interpretava a suposta mãe.

Segundo a polícia chinesa, Yu gastou o dinheiro recebido com cirurgias plásticas, produtos para a pele e roupas. Ela já havia sido condenada por fraude a quatro anos de prisão em 2009.

Mais recentes

Imagem - Coliseu é fechado após operário de 22 anos morrer em queda de 10 metros

Coliseu é fechado após operário de 22 anos morrer em queda de 10 metros
Imagem - Após pedido de Trump, 14 países classificam PCC e CV como terroristas

Após pedido de Trump, 14 países classificam PCC e CV como terroristas
Imagem - Mãe é acusada de matar criança de 5 anos e esfaquear outros dois filhos

Mãe é acusada de matar criança de 5 anos e esfaquear outros dois filhos