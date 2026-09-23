GOLPE

Mulher de 65 anos usa IA para fingir ser médica de 29 e recebe R$ 130 mil de namorado virtual

Homem descobriu a identidade da mulher após cinco meses de transferências e procurou a polícia na China

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:26

Mulher usou IA para atrair namorado virtual Crédito: Reprodução

Um empreiteiro na China transferiu 170 mil yuans, cerca de R$ 130 mil, para uma mulher que conheceu pela internet e acreditava ser uma médica de 29 anos. Após cinco meses de pagamentos e sem conseguir encontrá-la pessoalmente, ele procurou a polícia. A investigação apontou que ela tinha 65 anos e usava inteligência artificial para parecer mais jovem nos vídeos.

Identificado como Liu Hui, o homem conheceu Yu Xiuzhen em uma rede social em 2021. Ela afirmava trabalhar em um hospital de prestígio em Xangai e ter influência sobre projetos de engenharia da instituição. Empreiteiro, Liu acreditou que a relação também poderia ajudá-lo a conseguir contratos.

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? 1 de 4

Para evitar encontros e chamadas de vídeo, Yu dizia que a mãe era contra o namoro. Segundo ela, os dois só poderiam se ver se Liu pagasse um dote de 300 mil yuans, cerca de R$ 228 mil, e comprasse um imóvel em Xangai. A promessa de um projeto de engenharia que nunca avançou levou o homem a desconfiar.

A polícia descobriu que Yu trabalhava em um hospital, mas como faxineira. Investigadores também identificaram marcas de conteúdo gerado por IA em vídeos nos quais ela alterava a própria aparência. Em algumas gravações, a mulher interpretava a suposta mãe.