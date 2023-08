Mulher é encontrada viva entre paredes após ser dada como morta

Uma mulher, dada como morta, foi encontrada viva e bem de saúde após se esconder entre as paredes do trailer onde vivia com a família em Huerfano, no estado do Colorado, nos Estados Unidos.



Mãe de 15 filhos, e procurada pela polícia, Martha Crouch, de 58 anos, foi presa em 2019, e forjou a própria morte para violar a liberdade condicional. Segundo o site Monet, ela foi acusada de abuso de crianças e animais, se declarando culpada em 2019.