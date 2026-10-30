COMOÇÃO

Mulher e três filhos são mortos a tiros dentro de casa na Argentina

Principal suspeito é o pai das crianças, encontrado morto com um tiro na cabeça

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:13

Casa onde ocorreram as mortes, na região metropolitana de Buenos Aires Crédito: Reprodução

Uma família venezuelana foi encontrada morta dentro de casa, na cidade de Mariano Acosta, distrito de Merlo, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. A mulher, de 41 anos, e os três filhos, de 10, 12 e 14 anos, foram assassinados a tiros. O principal suspeito é o pai das crianças, de 44 anos, que também foi encontrado morto no imóvel, com um ferimento de bala na cabeça.

Segundo informações publicadas pelo jornal argentino Clarín nesta sexta-feira (30), os investigadores trabalham com a hipótese de que o homem matou a companheira e os filhos antes de tirar a própria vida.

As vítimas foram identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 anos, e os filhos Dan, de 14, Alan, de 12, e Nicole Valentina, de 10. De acordo com fontes da investigação ouvidas pelo jornal, cada uma das quatro vítimas recebeu dois disparos na cabeça. O pai, Mahatma Eyvind Soihit Meza, foi atingido por um único tiro na têmpora esquerda. A arma utilizada foi encontrada entre as pernas dele.

A família havia chegado à região havia aproximadamente um mês, vinda da cidade vizinha de Marcos Paz. Ainda segundo o Clarín, o casal enfrentava uma crise no relacionamento, e Evelyn, que trabalhava como analista de sistemas, havia comunicado recentemente ao marido a intenção de se separar.

Os disparos teriam ocorrido na madrugada de quinta-feira (29). Moradores relataram ter ouvido tiros no início da manhã, mas a descoberta dos corpos só aconteceu na sexta-feira, quando um vizinho foi até a residência e encontrou os cinco mortos. Ele acionou imediatamente a polícia.

A ausência de Evelyn também havia chamado a atenção de colegas de trabalho, que procuraram informações sobre ela.

Vizinhos relatam surpresa

Moradores descreveram o bairro como uma região tranquila e disseram estar chocados com o crime. A família ainda era pouco conhecida na vizinhança, já que havia se instalado recentemente.