MILIONÁRIA POR ENGANO

Mulher ganha mais de R$ 11 milhões após comprar bilhete errado da loteria

Ela pediu cartão de raspadinha com números da sorte, mas vendedor lhe entregou bilhete diferente do que ela queria

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 12:46

mulher ganha mais de R$ 11 milhões após comprar bilhete errado da loteria Crédito: Divulgação

Moradora de Carrollton, nos Estados Unidos, Kelly Lindsey mostrou na prática que, quando é pra sorte estar do seu lado, não tem como fugir dela. Ela pediu um cartão de raspadinha com números da sorte Loteria da Virgínia em um posto de gasolina Race Way Carrollton. No entanto, o vendedor acabou lhe entregando um bilhete diferente do que ela queria. Mesmo com a possibilidade de realizar pelo produto desejado inicialmente, ela decidiu ficar com o que recebeu e acabou sendo premiada. O engano rendeu a Kelly um prêmio de 2 milhões de dólares o que equivale a R$ 11.561.500 na cotação desta terça-feira (25). A probabilidade de conquistar o prêmio máximo no jogo Money Blitz era de apenas 1 em 1.142.400. >

De acordo com informações do jornal O Globo, para sacar a premiação, Kelly teve que escolher entre duas opções: receber os 2 milhões de dólares em pagamentos anuais durante 30 anos ou aceitar um pagamento único de 1,25 milhão de dólares. Ela optou pela segunda alternativa, garantindo acesso imediato ao dinheiro, embora em um valor reduzido. Com essa escolha, tornou-se a segunda pessoa a levar o maior prêmio desse sorteio. No condado onde Kelly mora, a loteria já beneficiou diversos jogadores. Desde 2023, os prêmios distribuídos na região superam 3 milhões de dólares.>