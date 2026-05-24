TRAGÉDIA

Mulher morre após cair de 600 metros durante escalada em vulcão

Vítima de 42 anos morreu na região de La Araucanía, no Chile

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:28

Mulher morre após cair de 600 metros durante escalada em vulcão Crédito: Reprodução

Uma mulher de 42 anos morreu na região de La Araucanía, no Chile, após despencar de aproximadamente 600 metros de altura. Ela escalava o vulcão Llaima no último domingo (17), quando o acidente ocorreu.

A vítima é Ingrid Daniela Vera Figueroa. Informações divulgadas pelo jornal La Nación indicam que ela estava escalando o vulcão no dia do seu aniversário.

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Ela estava com um grupo que fazia uma excursão, a cerca de 2 mil metros de altitude, no vulcão que possui altitude total de 3.125 metros, quando caiu.

A queda ocorreu por volta das 15h, mas a operação de resgate do corpo da vítima pelo Corpo de Bombeiros só foi finalizada às 6h30 do dia seguinte.