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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:28
Uma mulher de 42 anos morreu na região de La Araucanía, no Chile, após despencar de aproximadamente 600 metros de altura. Ela escalava o vulcão Llaima no último domingo (17), quando o acidente ocorreu.
A vítima é Ingrid Daniela Vera Figueroa. Informações divulgadas pelo jornal La Nación indicam que ela estava escalando o vulcão no dia do seu aniversário.
Mulher morre após cair de 600 metros durante escalada em vulcão
Ela estava com um grupo que fazia uma excursão, a cerca de 2 mil metros de altitude, no vulcão que possui altitude total de 3.125 metros, quando caiu.
A queda ocorreu por volta das 15h, mas a operação de resgate do corpo da vítima pelo Corpo de Bombeiros só foi finalizada às 6h30 do dia seguinte.
“A Sra. Ingrid era conhecida por ser uma mãe responsável, gentil e dedicada, sempre atenta ao desenvolvimento acadêmico e emocional de seu filho. É com profunda tristeza que expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família”, lamentou a Escola de Artes Bicentenário Graham Bell, onde a vítima era representante dos pais.