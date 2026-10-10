DE VOLTA À PRISÃO

Mulher que sobreviveu à tentativa de execução por injeção letal nos EUA recebe alta

Condenada à morte pelo assassinato de uma colega em 1995, Christa Pike recebeu duas doses do medicamento e ficou mais de uma semana internada

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:20

Christa Pike Crédito: Tennessee Dept. of Correction/Reprodução

Condenada à morte nos Estados Unidos, Christa Pike, de 50 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (10), após sobreviver a uma tentativa de execução por injeção letal no Tennessee. Segundo informações do g1, com base em relatos da emissora local WBIR, ela foi levada de volta à prisão depois de passar mais de uma semana internada.

A tentativa de execução ocorreu em 30 de setembro, na penitenciária de segurança máxima Riverbend, em Nashville. Pike recebeu duas doses de pentobarbital, medicamento utilizado nas execuções por injeção letal no estado, mas nenhuma delas provocou sua morte.

Christa Pike recebeu pena de morte 1 de 10

Após o procedimento, ela foi encaminhada ao hospital em estado crítico, com queimaduras e bolhas nos braços, segundo seus advogados. Nos primeiros dias de internação, permaneceu inconsciente e precisou de ventilação mecânica.

Pike recuperou a consciência em 6 de outubro. Dois dias depois, seus advogados informaram que ela já conseguia caminhar com ajuda e voltar a se alimentar. Apesar da melhora física, a defesa relatou dificuldades de memória e concentração. Ainda não há informações sobre possíveis sequelas permanentes.

O que deu errado na execução?

Segundo testemunhas e advogados, a equipe responsável pela execução enfrentou dificuldades para encontrar uma veia e administrar o medicamento. Mesmo após uma segunda dose, Pike permaneceu viva.

Uma das hipóteses investigadas é que o acesso intravenoso tenha sido colocado incorretamente, fazendo com que parte da substância atingisse os tecidos dos braços, em vez de entrar na corrente sanguínea. A causa da falha, no entanto, ainda não foi oficialmente determinada.

Após o episódio, o governador do Tennessee, Bill Lee, suspendeu as demais execuções previstas para 2026 e determinou uma investigação independente. O chefe do sistema penitenciário estadual, Frank Strada, também anunciou que deixará o cargo.

Qual será o futuro de Christa Pike?

O futuro de Pike permanece indefinido. A condenação à morte continua em vigor, mas ainda não há decisão sobre uma nova tentativa de execução.