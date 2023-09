Mulher rouba Iphone de balcão após roer cabo de segurança

Uma mulher não se intimidou com as câmeras de segurança de uma loja, e passou a roer os cabos de segurança para roubar um iPhone 14 Plus em um balcão expositor de venda.



O caso aconteceu na China, mas o vídeo da câmera de segurança rodou o mundo inteiro mostrando a tentativa bem sucedida da mulher levando o celular na bolsa sem que ninguém percebesse.



A situação ocorreu no começo de agosto, mas só agora as imagens foram divulgadas. Na gravação é possível ver a mulher tentando tirar o aparelho com a mão, mas não consegue. Em seguida, ela se abaixa e passa roer o cabo, cortando o fio com os dentes.