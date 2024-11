AQUECIMENTO

Mundo enfrentará ano mais quente da história pelo 2º ano consecutivo, diz agência climática

"É essa natureza implacável do aquecimento que eu acho preocupante", disse Carlo Buontempo, diretor da Copernicus

Pelo segundo ano consecutivo, a Terra terá o ano mais quente da história. E pela primeira vez, o globo atingiu mais de 1,5 graus Celsius de aquecimento em comparação com a média pré-industrial, disse a agência climática europeia Copernicus.

"É essa natureza implacável do aquecimento que eu acho preocupante", disse Carlo Buontempo, diretor da Copernicus. Buontempo disse que os dados mostram claramente que o planeta não veria uma sequência tão longa de temperaturas recordes sem o aumento constante de gases de efeito estufa na atmosfera impulsionando o aquecimento global.

Ele citou outros fatores que contribuem para anos excepcionalmente quentes como o ano passado e este. Eles incluem El Niño - o aquecimento temporário de partes do Pacífico que muda o clima em todo o mundo - bem como erupções vulcânicas que expelem vapor de água no ar e variações na energia do sol. Mas ele e outros cientistas dizem que o aumento de longo prazo nas temperaturas além de flutuações como El Niño é um mau sinal.