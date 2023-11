POLÍTICA

Na Argentina, Milei promete 'choque' nas contas públicas e equilíbrio fiscal no fim de 2024

Presidente eleito tem aproveitado os últimos dias para falar sobre as futuras ações no governo

Milei ressaltou que pretende realizar uma correção fiscal de 15 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB). O futuro presidente, no entanto, assegurou que os mais pobres não serão afetados pelas reformas e que o impacto principal recairá sobre a classe política. "2025 vai ser brilhante, com uma taxa de inflação caindo e os salários voando em dólares", garantiu.

Economistas consideram que, se implementada integralmente, a agenda econômica de Milei pode impor uma recessão à Argentina, embora deva colocar o país em uma situação mais sustentável no longo prazo. A S&P Global Ratings avalia que a reformulação do complexo cenário econômico argentino dependerá essencialmente de uma postura política "astuta" combinada com eficiência na comunicação com eleitorado, incluindo a classe média, sindicatos, empresas e movimentos sociais.