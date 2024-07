MERCOSUL

Na Bolívia, Lula diz que instituições do país mostraram força contra golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 9, na Bolívia, que as instituições do país andino demonstraram força contra a tentativa de golpe do mês passado. Ele deu as declarações ao lado do presidente boliviano, Luis Arce, durante uma visita ao local.