Na COP 28, EUA se comprometem a parar de usar carvão em usinas

"Trabalharemos para acelerar a eliminação progressiva do carvão em todo o mundo", disse John Kerry

Os Estados Unidos comprometeram-se neste sábado, 2, com a ideia de eliminar gradualmente as usinas termoelétricas a base de carvão, um dos grandes fatores para o aquecimento global.

John Kerry, o enviado especial dos EUA à 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), que ocorre nos Emirados Árabes, anunciou que o país estava se juntando à Powering Past Coal Alliance, o que significa que a administração Biden se compromete a não construir novas usinas de carvão e a eliminar gradualmente as usinas existentes. Nenhuma data foi fornecida para quando as usinas existentes teriam que ser desativadas.