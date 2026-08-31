ESPAÇO

Nasa lança telescópio capaz de mapear uma área do céu 100 vezes maior que a do Hubble

Novo observatório da agência espacial americana terá um campo de visão muito maior que o Hubble e vai investigar a matéria escura, a energia escura e mundos fora do Sistema Solar

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:54

Nasa lança telescópio capaz de mapear uma área do céu 100 vezes maior que a do Hubble Crédito: Divulgação

Uma nova janela para observar o Universo foi aberta neste domingo (30). A Nasa lançou com sucesso o Nancy Grace Roman Space Telescope, observatório espacial criado para realizar grandes levantamentos do céu e investigar alguns dos maiores mistérios da astronomia, entre eles a matéria escura, a energia escura e os planetas que existem fora do Sistema Solar.

O telescópio decolou às 8h26, no horário de Brasília, a bordo de um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, lançado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Depois de se separar do estágio superior do foguete, o Roman estabeleceu comunicação com a equipe em terra e iniciou a viagem até seu destino: uma órbita próxima ao segundo ponto de Lagrange entre o Sol e a Terra (L2), localizado a aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros do nosso planeta.

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O primeiro passo da missão já foi concluído. Nesta segunda-feira (31), a Nasa informou que os painéis solares e o escudo térmico do observatório foram abertos. Agora, os sistemas do telescópio serão ligados, testados e calibrados ao longo das próximas semanas. Esse processo de comissionamento deve durar aproximadamente três meses, e as primeiras imagens científicas são esperadas para o início de 2027.

Um telescópio que enxerga muito mais céu

O grande diferencial do Roman está na quantidade de Universo que ele conseguirá observar de uma só vez. Seu Wide Field Instrument, uma câmera infravermelha de aproximadamente 300 megapixels, terá resolução angular comparável à do Hubble, mas com um campo de visão pelo menos 100 vezes maior. Na prática, isso significa que o novo observatório poderá registrar, em uma única imagem, uma região do céu equivalente a aproximadamente 1,5 vez o tamanho aparente da Lua cheia.

A capacidade permitirá que os pesquisadores estudem populações gigantescas de estrelas e galáxias e construam mapas cada vez mais abrangentes do Universo. Esses levantamentos poderão ajudar a compreender como as estruturas cósmicas se formaram e evoluíram ao longo do tempo.

“O Roman não foi desenvolvido simplesmente para substituir o Hubble ou o James Webb. A grande diferença está justamente na capacidade de observar extensas regiões do céu com grande qualidade. Ele poderá encontrar e mapear enormes quantidades de objetos, que depois também poderão ser estudados de maneira mais detalhada por outros observatórios”, explica Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

A missão também busca mundos distantes

A missão não se limita ao estudo de estrelas e galáxias. O Roman também foi projetado para realizar levantamentos de sistemas planetários e exoplanetas, ajudando os cientistas a ampliar o conhecimento sobre a quantidade e a diversidade de mundos existentes além do Sistema Solar.

O observatório leva ainda um instrumento experimental que pode abrir caminho para uma tecnologia importante na busca por esses planetas. Trata-se de um coronógrafo, equipamento capaz de bloquear a luz intensa de uma estrela e, dessa forma, tornar mais fácil detectar a luz muito mais fraca que é refletida por planetas que orbitam ao seu redor. O instrumento funcionará como uma demonstração tecnológica para futuras missões que pretendam observar diretamente mundos semelhantes aos encontrados em outros sistemas planetários.

O que o Roman quer descobrir?

Entre os principais objetivos científicos da missão está ajudar a responder perguntas fundamentais sobre a composição e a evolução do Universo. Uma delas envolve a matéria escura, componente que não pode ser observada diretamente, mas cuja influência gravitacional pode ser percebida pelos cientistas. Outra está relacionada à energia escura, associada à expansão acelerada do Universo.

Ao mapear grandes áreas do céu e observar enormes quantidades de galáxias e outros objetos, o Roman poderá fornecer uma quantidade de dados capaz de ajudar os pesquisadores a investigar como essas estruturas evoluíram e qual papel matéria e energia escuras desempenham nesse processo.

Quem foi Nancy Grace Roman?

O novo telescópio recebeu o nome de Nancy Grace Roman (1925–2018), primeira chefe de astronomia da Nasa e uma das figuras importantes para a consolidação da astronomia espacial na agência. Roman teve papel decisivo na defesa do projeto que posteriormente daria origem ao Hubble. Por sua atuação, ficou conhecida como a “mãe do Hubble”.