BULGÁRIA

Navio afunda após ataque de drones no Mar Negro; tripulação está desaparecida

Outra embarcação foi atingida na zona econômica exclusiva da Bulgária; 18 tripulantes foram resgatados e dois ficaram gravemente feridos

Mariana Rios

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:22

Navios comerciais são atacados por drones na zona econômica da Bulgária, no Mar Negro Crédito: Reprodução/X

Um navio de carga afundou após ser atingido por drones no Mar Negro, na costa da Bulgária, e sua tripulação está desaparecida. O ataque ocorreu na madrugada desta terça-feira (6), a cerca de 130 quilômetros do litoral búlgaro, segundo autoridades do país.

A embarcação Alfa Watan, de bandeira do Togo, sofreu danos estruturais graves e afundou no local. As autoridades iniciaram uma operação de busca pelos tripulantes, mas ainda não informaram quantas pessoas estavam a bordo. A origem dos drones também não foi identificada.

Um segundo navio comercial, o Able, de bandeira de Palau, também foi atingido. A embarcação transportava trigo e pegou fogo após o ataque. Os 18 tripulantes foram retirados por uma balsa búlgara e uma embarcação militar.

URGENTE Dos navíos son golpeados por drones en el mar Negro Dos buques comerciales fueron alcanzados por drones en la zona exclusiva búlgara del Mar Negro, uno de los cuales se hundió, según los servicios de salvamento marítimo de Bulgaria. Las autoridades rumanas confirmaron la muerte de dos tripulantes y el rescate de 11 personas, mientras que varios marineros resultaron heridos durante la emergencia. — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) October 6, 2026

Dois marinheiros ficaram gravemente feridos e foram levados de avião para um hospital em Varna, cidade portuária da Bulgária. O governo informou ainda que monitora a região para verificar a possibilidade de vazamento de óleo ou outros impactos ambientais.

O ataque ocorreu dentro da zona econômica exclusiva da Bulgária. O primeiro-ministro Rumen Radev classificou o episódio como uma violação do direito internacional e do direito marítimo.

“Este é um ataque inaceitável na zona econômica exclusiva da Bulgária”, afirmou Radev.

O episódio ocorre em meio ao aumento dos ataques com drones relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia e à crescente tensão sobre a segurança da navegação comercial no Mar Negro. Segundo a Al Jazeera, a autoria do ataque contra os dois navios ainda não havia sido estabelecida.