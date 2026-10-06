Navio afunda após ataque de drones no Mar Negro; tripulação está desaparecida

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Mariana Rios
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:22
Um navio de carga afundou após ser atingido por drones no Mar Negro, na costa da Bulgária, e sua tripulação está desaparecida. O ataque ocorreu na madrugada desta terça-feira (6), a cerca de 130 quilômetros do litoral búlgaro, segundo autoridades do país.
A embarcação Alfa Watan, de bandeira do Togo, sofreu danos estruturais graves e afundou no local. As autoridades iniciaram uma operação de busca pelos tripulantes, mas ainda não informaram quantas pessoas estavam a bordo. A origem dos drones também não foi identificada.
Um segundo navio comercial, o Able, de bandeira de Palau, também foi atingido. A embarcação transportava trigo e pegou fogo após o ataque. Os 18 tripulantes foram retirados por uma balsa búlgara e uma embarcação militar.
Dois marinheiros ficaram gravemente feridos e foram levados de avião para um hospital em Varna, cidade portuária da Bulgária. O governo informou ainda que monitora a região para verificar a possibilidade de vazamento de óleo ou outros impactos ambientais.
O ataque ocorreu dentro da zona econômica exclusiva da Bulgária. O primeiro-ministro Rumen Radev classificou o episódio como uma violação do direito internacional e do direito marítimo.
“Este é um ataque inaceitável na zona econômica exclusiva da Bulgária”, afirmou Radev.
O episódio ocorre em meio ao aumento dos ataques com drones relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia e à crescente tensão sobre a segurança da navegação comercial no Mar Negro. Segundo a Al Jazeera, a autoria do ataque contra os dois navios ainda não havia sido estabelecida.
O caso aconteceu um dia depois de outro navio de carga afundar após um incêndio na zona econômica exclusiva da Romênia. A Ucrânia atribuiu o episódio a um ataque de drones russos, mas a causa do incêndio não havia sido confirmada pelas autoridades romenas.