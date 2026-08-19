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Nestlé anuncia demissão de 16 mil funcionários e vai encerrar produção em fábricas; saiba mudanças

Reestruturação global prevê redução de funcionários e encerramento de unidades industriais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:18

Nestlé
Nestlé Crédito: Reprodução

A Nestlé está passando por uma ampla reestruturação global que prevê a eliminação de cerca de 16 mil postos de trabalho até o fim de 2027, além do encerramento de operações em algumas fábricas. A medida ocorre enquanto a multinacional mantém uma estratégia de expansão no Brasil, onde anunciou R$ 7 bilhões em investimentos entre 2025 e 2028.

Do total de cortes previstos pela companhia, aproximadamente 12 mil estão relacionados a funções administrativas e profissionais, enquanto outros 4 mil atingem principalmente áreas de fabricação e cadeia de suprimentos, segundo as informações apresentadas no material de origem.

Sorvetes Nestlé

Sorvetes Nestlé por Reprodução
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Sorvetes Nestlé por Reprodução

A reestruturação inclui mudanças na estrutura da empresa, com medidas voltadas à redução de custos, simplificação de processos e aumento da produtividade.

Além dos cortes de funcionários, a Nestlé decidiu encerrar atividades em algumas unidades industriais. Na Alemanha, a companhia fechou a fábrica de Neuss, próxima a Düsseldorf. A unidade produzia itens como óleo, maionese e mostarda da marca Thomy.

Já na Hungria, a empresa anunciou o encerramento da produção na fábrica de Diósgyőr. A unidade fabrica chocolates e produtos sazonais e tem entre os itens produzidos marcas conhecidas internacionalmente, como KitKat, Smarties e Milkybar. A produção da unidade húngara deve ser interrompida em dezembro de 2026.

Segundo a companhia, a decisão está relacionada à redução da demanda por chocolates sazonais e à queda no volume produzido na fábrica.

E o KitKat?

O encerramento da unidade na Hungria não significa o fim do KitKat. A fábrica de Diósgyőr é responsável por parte da produção de chocolates, mas a Nestlé possui outras unidades e operações. A empresa informou que pretende transferir a fabricação dos produtos para um fornecedor externo.

Além disso, o Brasil segue como um mercado importante para a produção de chocolates da companhia. A Nestlé anunciou investimentos para ampliar a fábrica de Vila Velha, no Espírito Santo, incluindo novas linhas para chocolates, bombons e produtos que combinam biscoito e chocolate.

Enquanto a multinacional reduz operações em determinados mercados, o Brasil recebe novos investimentos. A Nestlé anunciou um pacote de R$ 7 bilhões para o país entre 2025 e 2028, destinado à modernização das fábricas, aumento da capacidade produtiva, inovação e sustentabilidade.

O plano contempla unidades de diferentes segmentos. Em Minas Gerais, por exemplo, a empresa prevê investimentos em Montes Claros, onde produz Nescafé Dolce Gusto, e em Ituiutaba, voltada para produtos de nutrição infantil.

Em Araras, no interior de São Paulo, a companhia anunciou cerca de R$ 1 bilhão para modernizar e ampliar a fábrica de cafés solúveis. A unidade exporta Nescafé para dezenas de países.

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