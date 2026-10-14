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Netanyahu chama Brasil de 'pequeno país' ao lembrar posse de Jair Bolsonaro

Primeiro-ministro de Israel disse esperar que a aproximação com países latino-americanos avance novamente

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:56

Bolsonaro e Netanyahu
Bolsonaro e Netanyahu Crédito: Arquivo/Alan Santos/PR

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou o Brasil de “um pequeno país” ao relembrar a visita que fez a Brasília em 2019 para a posse do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao discursar nesta quarta-feira (14), durante uma cerimônia em Jerusalém para celebrar a inauguração da embaixada da Colômbia na cidade, o premier mencionou a aproximação com governos latino-americanos alinhados a Israel, citou o Brasil e sinalizou que espera repetir a experiência. “Os primeiros lugares que visitamos, Sara e eu, foram três países: Colômbia, Argentina e México. Foi uma ótima visita, com uma recepção muito amistosa em cada um desses países. E, aliás, um ano depois, fomos a um pequeno país chamado Brasil, para a posse do presidente Bolsonaro. Quem sabe? Talvez façamos isso novamente”, afirmou.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Jair Bolsonaro Brasil Israel

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