Netanyahu chama Brasil de 'pequeno país' ao lembrar posse de Jair Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:56
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou o Brasil de “um pequeno país” ao relembrar a visita que fez a Brasília em 2019 para a posse do então presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ao discursar nesta quarta-feira (14), durante uma cerimônia em Jerusalém para celebrar a inauguração da embaixada da Colômbia na cidade, o premier mencionou a aproximação com governos latino-americanos alinhados a Israel, citou o Brasil e sinalizou que espera repetir a experiência. “Os primeiros lugares que visitamos, Sara e eu, foram três países: Colômbia, Argentina e México. Foi uma ótima visita, com uma recepção muito amistosa em cada um desses países. E, aliás, um ano depois, fomos a um pequeno país chamado Brasil, para a posse do presidente Bolsonaro. Quem sabe? Talvez façamos isso novamente”, afirmou.