RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Netanyahu chama Brasil de 'pequeno país' ao lembrar posse de Jair Bolsonaro

Primeiro-ministro de Israel disse esperar que a aproximação com países latino-americanos avance novamente

Ao discursar nesta quarta-feira (14), durante uma cerimônia em Jerusalém para celebrar a inauguração da embaixada da Colômbia na cidade, o premier mencionou a aproximação com governos latino-americanos alinhados a Israel, citou o Brasil e sinalizou que espera repetir a experiência. “Os primeiros lugares que visitamos, Sara e eu, foram três países: Colômbia, Argentina e México. Foi uma ótima visita, com uma recepção muito amistosa em cada um desses países. E, aliás, um ano depois, fomos a um pequeno país chamado Brasil, para a posse do presidente Bolsonaro. Quem sabe? Talvez façamos isso novamente”, afirmou.