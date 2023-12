oriente médio

Netanyahu diz que morte de reféns partiram seu coração; campanha militar é mantida

A revolta pelos assassinatos deverá aumentar a pressão sobre o governo israelense para renovar as negociações mediadas pelo Catar com o Hamas sobre a troca de mais cativos restantes.

Um alto funcionário do Hamas, Osama Hamdan, reiterou que não haverá mais libertações de reféns até que a guerra termine e Israel aceite as condições do grupo militante para uma troca. Netanyahu disse que Israel nunca concordaria com tais exigências