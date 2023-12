CONFLITO

No Iêmen, míssil é disparado contra navio de bandeira da Noruega, em ataque rebelde

Um míssil disparado por rebeldes Houthi, do Iêmen, atingiu um navio-tanque que transporta petróleo e produtos químicos com bandeira da Noruega, no Mar Vermelho, perto da costa iemenita, afirmaram rebeldes e autoridades nesta terça-feira, 12. O ataque expande uma campanha dos rebeldes apoiados pelo Irã para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, o que pode ameaçar o transporte de carga e energia para o Canal de Suez e ampliar o impacto internacional da guerra Israel-Hamas que ocorre na Faixa de Gaza