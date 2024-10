PREMIAÇÃO

Nobel de Física vai para dupla que impulsionou pesquisas sobre aprendizado de máquina

"Na Física, usamos redes neurais artificiais em uma vasta gama de áreas, como o desenvolvimento de novos materiais com propriedades específicas", afirma Ellen Moons, Presidente do Comitê Nobel de Física.

Além da medalha e do diploma, os laureados levam para casa uma quantia substancial em dinheiro, 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 5,85 milhões). O prêmio de Física vem sendo entregue desde 1901, quando a premiação teve início, seguindo as diretrizes deixadas postumamente no testamento do químico e inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896).