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Noruega avalia autorizar maior fundo soberano do mundo, de R$ 11,3 trilhões, a investir em fabricantes de armas nucleares

Proposta permite aplicações em empresas de países aliados na Otan

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:06

Noruega analisa possibilidade envolvendo armas nucleares Crédito: Imagem gerada por IA

O maior fundo soberano do mundo, administrado pela Noruega, pode voltar a investir em fabricantes de armas nucleares. Uma comissão nomeada pelo governo recomendou, nesta quinta-feira (15), a flexibilização das regras éticas que impedem essas aplicações. O fundo reúne mais de 2 trilhões de euros, aproximadamente R$ 11,3 trilhões.

A proposta abriria espaço para investimentos em empresas sediadas em países que sejam reconhecidos como potências nucleares pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e também aliados da Noruega na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Hoje, 14 companhias estão excluídas da carteira por desenvolverem ou fabricarem armas nucleares ou seus componentes. Entre elas estão Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin e Safran.

À frente da comissão, o ex-presidente do banco central norueguês Svein Gjedrem afirmou que a mudança permitiria o retorno de fabricantes britânicos, franceses e americanos aos investimentos do fundo.

A revisão foi encomendada pelo governo em novembro do ano passado. O relatório, de 434 páginas, foi entregue ao ministro das Finanças, Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan.

Stoltenberg destacou a contradição entre impedir investimentos nessas empresas e reconhecer que elas podem ser essenciais para a segurança da Noruega. O debate ocorre em meio às crescentes ameaças russas de uso de armas nucleares e à ampliação do arsenal da China.

Segundo a comissão, seriam mantidas as restrições relacionadas à produção de armas químicas e biológicas, minas terrestres e bombas de fragmentação. As proibições envolvendo carvão, tabaco e cannabis também continuariam em vigor.

O documento propõe ainda mudanças no Conselho de Ética, órgão independente que faz recomendações ao banco central responsável pela gestão do fundo. O conselho continuaria avaliando os riscos de violações graves das normas pelas empresas, mas deixaria de recomendar diretamente a exclusão delas da carteira. Essa atribuição já está suspensa durante a revisão.

As recomendações passarão por consulta pública até 15 de janeiro. Em seguida, o governo deverá apresentar sua avaliação ao Parlamento na primavera do Hemisfério Norte.

Partidos de esquerda já criticaram o relatório. Um dirigente do Partido Verde classificou o documento como “totalmente sem sentido”.