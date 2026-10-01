LACUNA

Nova cirurgia reconstrói clitóris após câncer de vulva e recupera sensibilidade

Técnica desenvolvida por médicos nos Países Baixos permitiu que 90% das primeiras 23 pacientes operadas voltassem a ter orgasmo clitoriano; procedimento leva cerca de 15 minutos adicionais

Mariana Rios

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:09

Câncer de vulva: entenda a doença e a nova cirurgia que reconstrói o clitóris Crédito: Shutterstock

Médicos dos Países Baixos desenvolveram uma técnica para reconstruir o clitóris de mulheres que precisam retirar parte do órgão durante o tratamento de câncer de vulva. Nos primeiros 23 casos acompanhados, 90% das pacientes voltaram a ter orgasmo clitoriano entre três e seis meses após a cirurgia. Os resultados foram divulgados pelo Radboud UMC e noticiados pela emissora pública holandesa NOS.

A técnica foi desenvolvida pela ginecologista oncológica Mieke ten Eikelder e pelo cirurgião plástico Tim Nijhuis. O procedimento aproveita os tecidos e nervos que permanecem após a retirada do tumor para reconstruir o clitóris.

Câncer de vulva: entenda a doença e a nova cirurgia que reconstrói o clitóris 1 de 9

Segundo Ten Eikelder, os resultados iniciais são promissores. Nos primeiros meses, algumas pacientes podem apresentar aumento ou redução da sensibilidade. Após cerca de um ano, porém, a expectativa é que a sensibilidade tenha se recuperado de forma significativa.

A reconstrução pode ser realizada durante a própria cirurgia para retirada do tumor. De acordo com os médicos, o procedimento acrescenta cerca de 15 minutos ao tempo da operação. A equipe pretende ensinar a técnica aos nove hospitais dos Países Baixos que tratam casos de câncer de vulva.

Uma lacuna no atendimento às mulheres

A descoberta também chama atenção para o histórico de menor conhecimento sobre algumas condições específicas da saúde feminina. De acordo com a NOS, cerca de 450 mulheres são diagnosticadas anualmente com câncer de vulva nos Países Baixos. Em aproximadamente 130 a 150 desses casos, o tumor está localizado no clitóris ou ao redor dele, o que pode exigir a retirada da parte superior do órgão e dos nervos associados.

Até o desenvolvimento da nova técnica, o que acontecia com a sensibilidade dessas mulheres depois da cirurgia era pouco estudado. A ginecologista Judith Huirne, professora do Amsterdam UMC, afirmou à NOS que doenças e sintomas específicos das mulheres ainda são áreas com lacunas de conhecimento.

Segundo Huirne, problemas como alterações do ciclo menstrual, sintomas da menopausa e disfunções do assoalho pélvico podem levar anos para serem diagnosticados. Ela afirma que, em alguns casos, as mulheres passam por vários profissionais de saúde antes de receberem um diagnóstico.

A reportagem também cita diferenças históricas no investimento científico. Segundo Huirne, há mundialmente muito mais recursos destinados a pesquisas sobre disfunção erétil do que sobre endometriose. Para ela, a falta de conhecimento contribui para a existência de menos tratamentos disponíveis para determinadas doenças femininas.

Raro

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, órgão do Ministério da Saúde, o câncer de vulva é um tipo raro de câncer ginecológico que afeta a região externa do sistema reprodutor feminino, incluindo os pequenos e grandes lábios, o clitóris e a região do períneo.

É mais comum em mulheres pós-menopausa e pode estar associado à infecção pelo papilomavírus humano (HPV), além de outras condições como doenças dermatológicas crônicas e imunossupressão.

A detecção precoce é essencial para um tratamento eficaz, sendo importante que mulheres procurem atendimento médico ao notarem alterações na região vulvar.

Entre 2013 e 2023, foram registrados 9.259 casos de câncer de vulva no Brasil. Em 2023, foram 1.411 registros, o maior número da série analisada.