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Nova cirurgia reconstrói clitóris após câncer de vulva e recupera sensibilidade

Técnica desenvolvida por médicos nos Países Baixos permitiu que 90% das primeiras 23 pacientes operadas voltassem a ter orgasmo clitoriano; procedimento leva cerca de 15 minutos adicionais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:09

Câncer de vulva: entenda a doença e a nova cirurgia que reconstrói o clitóris
Câncer de vulva: entenda a doença e a nova cirurgia que reconstrói o clitóris Crédito: Shutterstock

Médicos dos Países Baixos desenvolveram uma técnica para reconstruir o clitóris de mulheres que precisam retirar parte do órgão durante o tratamento de câncer de vulva. Nos primeiros 23 casos acompanhados, 90% das pacientes voltaram a ter orgasmo clitoriano entre três e seis meses após a cirurgia. Os resultados foram divulgados pelo Radboud UMC e noticiados pela emissora pública holandesa NOS.

A técnica foi desenvolvida pela ginecologista oncológica Mieke ten Eikelder e pelo cirurgião plástico Tim Nijhuis. O procedimento aproveita os tecidos e nervos que permanecem após a retirada do tumor para reconstruir o clitóris.

Câncer de vulva: entenda a doença e a nova cirurgia que reconstrói o clitóris

Médicos dos Países Baixos desenvolveram uma técnica para reconstruir o clitóris de mulheres que tiveram parte do órgão retirada durante o tratamento do câncer de vulva por Shutterstock
Entre as primeiras 23 pacientes submetidas à reconstrução, 90% voltaram a ter orgasmo clitoriano entre três e seis meses após a cirurgia, segundo a equipe do Radboud UMC por Shutterstock
O que é o câncer de vulva? É um tipo raro de câncer ginecológico que atinge a parte externa do sistema reprodutor feminino, incluindo os lábios, o clitóris e a região do períneo, segundo o INCA por Shutterstock
Doença é mais comum após a menopausa: o câncer de vulva ocorre com maior frequência em mulheres após a menopausa por Shutterstock
Quando o câncer está localizado no clitóris ou ao redor dele, parte do órgão e os nervos associados podem precisar ser retirados durante a cirurgia, segundo os médicos holandeses por Shutterstock
Na nova técnica, os médicos deslocam feixes nervosos remanescentes para formar uma nova extremidade do clitóris e utilizam um fragmento de mucosa da bochecha para revesti-la por Shutterstock
A reconstrução pode ser realizada durante a própria cirurgia para retirada do tumor, sem necessidade de uma segunda operação, segundo o Radboud UMC por Shutterstock
Segundo a equipe responsável pela técnica, algumas pacientes apresentam inicialmente maior ou menor sensibilidade, com recuperação progressiva ao longo do primeiro ano por Shutterstock
O tratamento do câncer de vulva pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio e das características do tumor. O Inca cita procedimentos como vulvectomia parcial ou total e excisão local ampla para lesões iniciais por Shutterstock
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Médicos dos Países Baixos desenvolveram uma técnica para reconstruir o clitóris de mulheres que tiveram parte do órgão retirada durante o tratamento do câncer de vulva por Shutterstock

Segundo Ten Eikelder, os resultados iniciais são promissores. Nos primeiros meses, algumas pacientes podem apresentar aumento ou redução da sensibilidade. Após cerca de um ano, porém, a expectativa é que a sensibilidade tenha se recuperado de forma significativa.

A reconstrução pode ser realizada durante a própria cirurgia para retirada do tumor. De acordo com os médicos, o procedimento acrescenta cerca de 15 minutos ao tempo da operação. A equipe pretende ensinar a técnica aos nove hospitais dos Países Baixos que tratam casos de câncer de vulva.

Uma lacuna no atendimento às mulheres

A descoberta também chama atenção para o histórico de menor conhecimento sobre algumas condições específicas da saúde feminina. De acordo com a NOS, cerca de 450 mulheres são diagnosticadas anualmente com câncer de vulva nos Países Baixos. Em aproximadamente 130 a 150 desses casos, o tumor está localizado no clitóris ou ao redor dele, o que pode exigir a retirada da parte superior do órgão e dos nervos associados.

Até o desenvolvimento da nova técnica, o que acontecia com a sensibilidade dessas mulheres depois da cirurgia era pouco estudado. A ginecologista Judith Huirne, professora do Amsterdam UMC, afirmou à NOS que doenças e sintomas específicos das mulheres ainda são áreas com lacunas de conhecimento.

Segundo Huirne, problemas como alterações do ciclo menstrual, sintomas da menopausa e disfunções do assoalho pélvico podem levar anos para serem diagnosticados. Ela afirma que, em alguns casos, as mulheres passam por vários profissionais de saúde antes de receberem um diagnóstico.

A reportagem também cita diferenças históricas no investimento científico. Segundo Huirne, há mundialmente muito mais recursos destinados a pesquisas sobre disfunção erétil do que sobre endometriose. Para ela, a falta de conhecimento contribui para a existência de menos tratamentos disponíveis para determinadas doenças femininas.

Raro

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, órgão do Ministério da Saúde, o câncer de vulva é um tipo raro de câncer ginecológico que afeta a região externa do sistema reprodutor feminino, incluindo os pequenos e grandes lábios, o clitóris e a região do períneo.

É mais comum em mulheres pós-menopausa e pode estar associado à infecção pelo papilomavírus humano (HPV), além de outras condições como doenças dermatológicas crônicas e imunossupressão.

A detecção precoce é essencial para um tratamento eficaz, sendo importante que mulheres procurem atendimento médico ao notarem alterações na região vulvar.

Entre 2013 e 2023, foram registrados 9.259 casos de câncer de vulva no Brasil. Em 2023, foram 1.411 registros, o maior número da série analisada.

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