RESTRIÇÕES NO TRÁFEGO

Nova falha no controle aéreo provoca cancelamentos e atrasos no Reino Unido

Problema ocorreu no centro de controle de Prestwick, na Escócia, e afetou operações também na Irlanda do Norte e no norte da Inglaterra; falha foi solucionada nesta segunda-feira (21)

Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:42

Controle de Tráfego Aéreo Crédito: Divulgação/Nats

Uma falha técnica no sistema de controle de tráfego aéreo provocou atrasos e cancelamentos de voos em partes do Reino Unido nesta segunda-feira (21). O problema atingiu principalmente operações na Escócia, na Irlanda do Norte e no norte da Inglaterra e ocorreu no centro de controle da National Air Traffic Services (Nats) em Prestwick, na Escócia.

Segundo o jornal britânico The Guardian, 35 voos foram cancelados e vários outros sofreram atrasos em decorrência da falha. Aeroportos como Manchester, Glasgow e Belfast registraram impactos, enquanto companhias como British Airways, easyJet e Ryanair também foram afetadas.

O problema foi identificado no início da manhã e, de acordo com a Nats, estava relacionado à conectividade de parte da rede de seus sistemas, especificamente na operação na Escócia. Para manter a segurança do tráfego aéreo, foram impostas restrições ao número de aeronaves que poderiam utilizar o espaço aéreo.

A Nats informou posteriormente que a falha havia sido solucionada e que trabalhava com aeroportos e companhias aéreas para retirar as restrições remanescentes e normalizar as operações. A empresa recomendou que passageiros consultassem diretamente suas companhias aéreas para verificar a situação dos voos.

O secretário de Transportes do Reino Unido, Heidi Alexander, também confirmou que o problema técnico havia sido resolvido, mas alertou que os passageiros ainda poderiam enfrentar atrasos enquanto o sistema voltava à normalidade.

A Nats destacou que a falha desta segunda-feira não está relacionada ao problema ocorrido no início de setembro, quando uma falha de software provocou uma interrupção de grandes proporções no sistema de controle aéreo britânico. Na ocasião, mais de 2 mil voos foram cancelados e centenas de milhares de passageiros foram afetados.