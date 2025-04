SAÚDE

Novo boletim do Papa Francisco sugere aparição pública neste domingo

Última aparição do pontífice foi na saída do hospital, em março

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de abril de 2025 às 19:09

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

O novo boletim médico do Papa Francisco continua anunciando boas novas para a comunidade católica. Nesta sexta-feira (4), o comunicado indica que o pontífice apresentou "leve melhora", o que pode possibilitar uma aparição pública neste domingo (6). As informações são do G1 Mundo.>

"A situação do Papa apresenta um progresso do ponto de vista respiratório, motor e no uso da voz. Novos exames de sangue registram uma leve melhora nos indicadores infecciosos. Prosseguem os tratamentos farmacológicos, motores e respiratórios. A oxigenação também diminuiu ligeiramente: durante o dia, administração normal; à noite, quando necessário, administração de alto fluxo com cânulas", explicou o Vaticano. >