TECNOLOGIA

Novo carregador da Geely supera BYD e leva bateria de 10% a 70% em 4 minutos e meio

Novo sistema usa inteligência artificial para controlar a temperatura da bateria

Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:38

Geely anunciou novo carregador Crédito: Divulgação

A Geely apresentou na China um sistema de recarga para carros elétricos com potência máxima de 2.250 kW. Em testes com baterias usadas nos modelos Lynk & Co 10 e Zeekr 001, a carga passou de 10% a 70% em 4 minutos e 30 segundos. Para chegar a 97%, foram necessários 8 minutos e 40 segundos, segundo a fabricante.

O resultado coloca a Geely à frente da rival BYD na comparação dos tempos anunciados pelas duas empresas. O Flash Charging da BYD oferece até 1.500 kW por conector e, de acordo com a marca, leva a bateria de 10% a 70% em cinco minutos.

Para sustentar a recarga em alta potência, o sistema da Geely usa inteligência artificial para prever a temperatura da bateria com até 30 segundos de antecedência. A partir dessa previsão, ajusta a potência e o resfriamento durante o processo. A empresa afirma que a temperatura média permanece abaixo de 55 °C e que o pico não chega a 65 °C.

Ranking dos carros elétricos 1 de 10

A fabricante também diz que uma tecnologia de micropulsos pode ampliar em até 20% a vida útil da bateria. A marca apresentou o recurso junto de uma nova estação de recarga e de baterias desenvolvidas para diferentes velocidades de carregamento. Os 4 minutos e meio divulgados foram obtidos com a bateria de alto desempenho usada nos testes; esse tempo não se aplica a qualquer carro elétrico.