O que é o #boatjumpingchallenge, desafio do TikTok suspeito de matar quatro pessoas

As autoridades do Alabama, nos Estados Unidos, alertaram para um desafio que tem viralizado no TikTok, chamado de #boatjumpingchallenge, que consiste em pular de barcos em movimento. Segundo capitão Jim Dennis, do Childersburg Rescue Squad, à NBC News, quatro jovens nos últimos seis meses reproduzindo a ação.



"Os quatro quebraram literalmente o pescoço e, você sabe, foi basicamente uma morte instantânea", disse Dennis.



Os "caçadores de emoção", como também são conhecidos, tem sido um problema para os socorristas nos últimos dois anos - e os acidentes se intensificaram no início deste ano.