Obra de artista baiano do acervo de Freddie Mercury é leiloada por quase R$ 300 mil

Em sua primeira vinda ao Brasil, em 1981, Freddie Mercury levou pra casa uma obra do artista plástico baiano Adilson Santos, nascido em Poções e radicado em Vitória da Conquista. A peça, que ficava no bar da casa do líder do Queen, morto em 1991, acaba de ser arrematada em um leilão por R$ 300 mil (£48.260).



O quadro, assim como outros objetos do gênio do rock, foram disponibilizados em leilões online e presenciais, em Londres, e mesmo sem gerar lucro para seu criador, o deixou muito orgulhoso. "Ele tinha como hábito frequentar galerias de arte. Não é brincadeira um quadro meu dar R$ 300 mil em moeda brasileira. É um resultado da minha vida, do meu trabalho de quase 60 anos", comemorou, em entrevista ao Fantástico, neste domingo (10).