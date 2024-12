MUNDO

Ondas gigantes no Peru e Equador provocam morte e fecham portos

Costa do Pacífico da América do Sul vem sendo atingida desde o Natal

Ondas gigantes que atingem a costa do Pacífico da América do Sul desde o Natal já fecharam 91 dos 121 portos do Peru.

As ondas chegaram a mais de quatro metros no Peru e a mais de dois metros no Equador, segundo autoridades. Uma pessoa morreu no Equador, conforme a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos.