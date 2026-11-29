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Estadão
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 16:39
Pelo menos nove pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas depois que um ônibus colidiu com uma caminhonete e caiu em um barranco na Cuesta de la Virgen, no departamento de Comayagua, localizado no centro de Honduras, segundo informou o Corpo de Bombeiros.
"De acordo com o relatório preliminar, o acidente deixou 28 feridos e nove mortos", informou o Corpo de Bombeiros por meio de seu porta-voz, José García, em uma publicação nas redes sociais, enquanto os trabalhos de busca e resgate continuam.
O acidente ocorreu pela manhã, na altura do quilômetro 95, quando o ônibus intermunicipal - que fazia a rota entre Tegucigalpa e La Esperanza, no departamento de Intibucá - saiu da pista e caiu em um barranco.
Segundo os primeiros relatos, o veículo colidiu previamente com uma caminhonete antes de cair no barranco, embora as autoridades mantenham aberta uma investigação para esclarecer as causas exatas do acidente.
Por sua vez, o presidente de Honduras, Nasry Asfura, expressou suas condolências às famílias das vítimas e agradeceu às equipes de resgate e segurança, bem como a outras instituições e pessoas envolvidas na resposta ao acidente, por sua dedicação e empenho
"Lamento o trágico acidente ocorrido na Cuesta de la Virgen, em Comayagua, que deixou famílias hondurenhas de luto. Expresso minhas condolências aos familiares das pessoas falecidas. Do governo, temos mantido contato com as famílias para poder ajudá-las neste momento", lamentou ele nas redes sociais.