ACIDENTE

Ônibus cai e deixa nove mortos e quase 30 feridos após bater em caminhonete

Acidente ocorreu no barranco na Cuesta de la Virgen, em Honduras

Estadão

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 16:39

Ônibus caiu de um barranco em Honduras Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas depois que um ônibus colidiu com uma caminhonete e caiu em um barranco na Cuesta de la Virgen, no departamento de Comayagua, localizado no centro de Honduras, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

"De acordo com o relatório preliminar, o acidente deixou 28 feridos e nove mortos", informou o Corpo de Bombeiros por meio de seu porta-voz, José García, em uma publicação nas redes sociais, enquanto os trabalhos de busca e resgate continuam.

O acidente ocorreu pela manhã, na altura do quilômetro 95, quando o ônibus intermunicipal - que fazia a rota entre Tegucigalpa e La Esperanza, no departamento de Intibucá - saiu da pista e caiu em um barranco.

Segundo os primeiros relatos, o veículo colidiu previamente com uma caminhonete antes de cair no barranco, embora as autoridades mantenham aberta uma investigação para esclarecer as causas exatas do acidente.

Por sua vez, o presidente de Honduras, Nasry Asfura, expressou suas condolências às famílias das vítimas e agradeceu às equipes de resgate e segurança, bem como a outras instituições e pessoas envolvidas na resposta ao acidente, por sua dedicação e empenho