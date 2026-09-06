ACIDENTE

Ônibus com estudantes cai de barranco e deixa 25 mortos durante retorno de excursão

Alunos retornavam do Pico do Fogo, em Cabo Verde

E Estadão

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 16:02

Ônibus com estudantes cai de barranco e deixa 25 mortos em Cabo Verde Crédito: Reprodução

Um ônibus que transportava um grupo de estudantes em uma excursão caiu em um barranco em Cabo Verde. As autoridades locais já registram 25 mortes após o acidente. As informações são do Estadão Conteúdo.

Ao todo, o veículo transportava 32 pessoas que retornavam do Pico do Fogo, um vulcão visitado anualmente antes do retorno às aulas, com destino à cidade de São Filipe.

Além das 25 vítimas fatais, a maioria crianças e adolescentes, o acidente deixou feridos em estado grave e leve. Sete vítimas precisarão ser enterradas em caráter de urgência devido ao estado em que os corpos foram encontrados.