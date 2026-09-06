Ônibus com estudantes cai de barranco e deixa 25 mortos durante retorno de excursão

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 16:02
Um ônibus que transportava um grupo de estudantes em uma excursão caiu em um barranco em Cabo Verde. As autoridades locais já registram 25 mortes após o acidente. As informações são do Estadão Conteúdo.
Ao todo, o veículo transportava 32 pessoas que retornavam do Pico do Fogo, um vulcão visitado anualmente antes do retorno às aulas, com destino à cidade de São Filipe.
Além das 25 vítimas fatais, a maioria crianças e adolescentes, o acidente deixou feridos em estado grave e leve. Sete vítimas precisarão ser enterradas em caráter de urgência devido ao estado em que os corpos foram encontrados.
De acordo com testemunhas, um dos pneus do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo. O ônibus derrapou e caiu em um barranco de cerca de 30 metros de profundidade, em uma região de difícil acesso.