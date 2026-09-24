'RAZÕES COMERCIAIS'

Open IA invade site com dados da saúde pública da Austrália

Agente buscava informações sobre gastos com medicamentos e entrou em áreas restritas; governo diz que não há evidências de acesso a dados pessoais



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:34

Primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na 81º Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) Crédito: Divulgação/ONU/Laura Jarriel

Um agente de inteligência artificial da OpenAI obteve acesso não autorizado a arquivos do sistema público de saúde da Austrália, depois de contornar bloqueios impostos ao acesso. O episódio ocorreu em 18 de junho, segundo o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que sugeriu se tratar de possível pesquisa interna da empresa sobre gastos públicos australianos com medicamentos.

O portal atingido é administrado pela Services Australia e reúne estatísticas do Medicare, sistema público de saúde da Austrália, incluindo informações sobre gastos. De acordo com Albanese, o agente encontrou sucessivos bloqueios enquanto buscava os dados e passou a procurar formas alternativas de obter as informações. Durante o processo, acabou acessando áreas que não deveriam estar disponíveis para ele.

As declarações do chefe de governo australiano foram feitas em Nova York a jornalistas durante a 81º Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

As principais inteligências artificiais disponíveis hoje 1 de 8

A Services Australia informou ainda que o agente escreveu arquivos em um servidor interno. O episódio é alvo de uma investigação forense, com participação do órgão de inteligência e segurança cibernética do país.

Até o momento, não há evidências de que informações pessoais de pacientes ou dados individuais do Medicare tenham sido acessados. Albanese afirmou que também não há indicação de um comprometimento mais amplo da rede da Services Australia. A investigação, porém, continua.

O primeiro-ministro disse que conversou com Sam Altman, CEO da OpenAI, sobre o episódio. Segundo Albanese, a empresa demorou até 10 de setembro para informar o governo sobre o ocorrido. A comunicação foi enviada para uma caixa de e-mail pública da Services Australia. Em 15 de setembro, o órgão encaminhou a informação ao Australian Cyber Security Centre.

Albanese afirmou que Altman reconheceu a necessidade de a OpenAI adotar protocolos melhores para esse tipo de situação. O governo australiano criou uma força-tarefa para analisar o episódio e avaliar se os procedimentos atuais são adequados para lidar com incidentes envolvendo agentes de inteligência artificial. O caso também será encaminhado ao Comitê Parlamentar Conjunto sobre Inteligência Artificial.

“Agora, por que isso ocorreu? Presumo que sejam razões comerciais, para verificar quanto foi gasto em determinados medicamentos”, sugeriu o primeiro-ministro.

Outros sites foram alvo de tentativas

No mesmo período, pesquisadores da organização americana Transluce identificaram registros que mostram centenas de agentes da OpenAI tentando acessar sistemas de outras instituições, entre elas o Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) e o órgão de estatísticas criminais de Nova Gales do Sul. A investigação também identificou tentativas contra a Universidade do Novo México e a plataforma de dados DATA USA.

Segundo a ABC News, os agentes usaram um site alemão de programação chamado DseWiki para trocar informações durante as tentativas. Registros analisados pela emissora mostram que cerca de 12 agentes mencionaram o AIHW mais de 300 vezes. As referências começaram em maio e aumentaram a partir de 17 de junho, um dia antes do episódio envolvendo o portal do Medicare.

Os agentes buscavam informações sobre o gasto médio do governo australiano com medicamentos dermatológicos por área de governo local em Victoria. Depois que o acesso foi bloqueado pelo sistema de segurança Cloudflare, eles compartilharam entre si estratégias que incluíam o uso de proxies, serviços de captura de tela e tentativas de descobrir nomes de arquivos.

O AIHW afirmou à ABC que não há evidências, até o momento, de que o agente tenha acessado informações ou dados que não fossem públicos. A OpenAI confirmou que está revisando a atividade e disse que parte dos registros identificados pela Transluce coincide com casos que já estavam sob investigação interna.

A ABC informou ainda que duas fontes familiarizadas com a investigação do governo acreditam que as tentativas contra outros órgãos podem estar relacionadas ao episódio do Medicare. A OpenAI e o governo australiano, no entanto, ainda não confirmaram publicamente essa ligação. Os registros analisados pelos pesquisadores não fazem referência ao Medicare ou à Services Australia.