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Outlook e outros serviços da Microsoft continuam fora do ar nesta sexta-feira (13)

Instabilidade começou na tarde de quinta (12) e também afetou plataformas como Teams e OneDrive

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06:35

Sede da Microsoft
Sede da Microsoft Crédito: Shutterstock

Usuários continuam enfrentando dificuldades para acessar o Outlook e outros serviços da Microsoft na manhã desta sexta-feira (13). A instabilidade começou na tarde de quinta-feira (12), por volta das 14h30, e se estendeu durante a madrugada, segundo registros do Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais.

O número de notificações sobre problemas no Outlook subiu para 72.392 às 22h50. Também foram registradas reclamações relacionadas ao Microsoft 365, Teams, OneDrive, Copilot, Microsoft Store, Azure e às contas da empresa.

AGI: a inteligência artificial que promete pensar como humanos e pode mudar o futuro da tecnologia

Ela seria uma IA 'faz-tudo' — diferente das ferramentas atuais: os sistemas de inteligência artificial de hoje são especialistas em tarefas específicas: escrever textos, criar imagens, traduzir idiomas ou analisar informações. A AGI seria diferente porque teria capacidade de aprender e atuar em várias áreas, sem precisar ser criada para uma única função por Shutterstock
A ideia é criar uma máquina com capacidade de aprendizado semelhante à humana: uma AGI não apenas seguiria comandos: ela poderia aprender com experiências, adaptar conhecimentos de uma área para outra e resolver problemas novos, assim como uma pessoa que aprende uma habilidade e consegue aplicá-la em diferentes situações por Shutterstock
Ela ainda não existe — e ninguém sabe exatamente quando chegará: apesar dos avanços rápidos da inteligência artificial, a AGI continua sendo uma hipótese. Alguns pesquisadores acreditam que ela pode surgir nos próximos anos; outros afirmam que ainda faltam grandes desafios científicos para alcançar esse nível de inteligência por Shutterstock
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Por que ela é tão desejada? Porque poderia acelerar descobertas: defensores da AGI acreditam que uma tecnologia desse tipo poderia ajudar a desenvolver novos medicamentos, resolver problemas científicos complexos, criar tecnologias e automatizar tarefas intelectuais em uma escala inédita por Canva
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A AGI está no centro da disputa pelo futuro da tecnologia: para alguns, representa a próxima grande revolução da humanidade; para outros, é um avanço que exige cautela antes de ser alcançado por Shutterstock
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Ela seria uma IA 'faz-tudo' — diferente das ferramentas atuais: os sistemas de inteligência artificial de hoje são especialistas em tarefas específicas: escrever textos, criar imagens, traduzir idiomas ou analisar informações. A AGI seria diferente porque teria capacidade de aprender e atuar em várias áreas, sem precisar ser criada para uma única função por Shutterstock

A Microsoft confirmou a falha e informou que o problema está relacionado à infraestrutura do Exchange Online, responsável pelo acesso às caixas de e-mail. A companhia tentou redistribuir o tráfego e reiniciar servidores afetados, mas algumas das medidas não produziram uma recuperação sustentada.

Na atualização mais recente divulgada durante a madrugada, a empresa informou que ainda trabalhava para estabilizar os servidores e melhorar o fluxo de acessos. Até o momento, não há previsão para a normalização completa.

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