Outlook e outros serviços da Microsoft continuam fora do ar nesta sexta-feira (13)

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Esther Morais
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06:35
Usuários continuam enfrentando dificuldades para acessar o Outlook e outros serviços da Microsoft na manhã desta sexta-feira (13). A instabilidade começou na tarde de quinta-feira (12), por volta das 14h30, e se estendeu durante a madrugada, segundo registros do Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais.
O número de notificações sobre problemas no Outlook subiu para 72.392 às 22h50. Também foram registradas reclamações relacionadas ao Microsoft 365, Teams, OneDrive, Copilot, Microsoft Store, Azure e às contas da empresa.
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A Microsoft confirmou a falha e informou que o problema está relacionado à infraestrutura do Exchange Online, responsável pelo acesso às caixas de e-mail. A companhia tentou redistribuir o tráfego e reiniciar servidores afetados, mas algumas das medidas não produziram uma recuperação sustentada.
Na atualização mais recente divulgada durante a madrugada, a empresa informou que ainda trabalhava para estabilizar os servidores e melhorar o fluxo de acessos. Até o momento, não há previsão para a normalização completa.