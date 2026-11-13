SEM FUNCIONAR

Outlook e outros serviços da Microsoft continuam fora do ar nesta sexta-feira (13)

Instabilidade começou na tarde de quinta (12) e também afetou plataformas como Teams e OneDrive

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06:35

Sede da Microsoft Crédito: Shutterstock

Usuários continuam enfrentando dificuldades para acessar o Outlook e outros serviços da Microsoft na manhã desta sexta-feira (13). A instabilidade começou na tarde de quinta-feira (12), por volta das 14h30, e se estendeu durante a madrugada, segundo registros do Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais.

O número de notificações sobre problemas no Outlook subiu para 72.392 às 22h50. Também foram registradas reclamações relacionadas ao Microsoft 365, Teams, OneDrive, Copilot, Microsoft Store, Azure e às contas da empresa.

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A Microsoft confirmou a falha e informou que o problema está relacionado à infraestrutura do Exchange Online, responsável pelo acesso às caixas de e-mail. A companhia tentou redistribuir o tráfego e reiniciar servidores afetados, mas algumas das medidas não produziram uma recuperação sustentada.