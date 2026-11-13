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Outlook e outros serviços da Microsoft voltam a funcionar gradualmente após horas fora do ar

Instabilidade começou na tarde de quinta-feira (12) e afetou plataformas como Teams e OneDrive

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:47

Sede da Microsoft Crédito: Shutterstock

O Outlook e outros serviços da Microsoft começaram a ter o acesso restabelecido gradualmente na manhã desta sexta-feira (13), após horas de instabilidade. A falha, que começou na tarde de quinta-feira (12), também afetou plataformas como Microsoft Teams, OneDrive, Copilot, Microsoft Store e Azure.

Em comunicado divulgado nesta sexta, a empresa informou que avançou na recuperação dos serviços e que partes da infraestrutura afetada já foram recuperadas. A companhia também negou que a instabilidade tenha sido provocada por um ataque hacker.

“Avançamos ainda mais em direção à recuperação, com ações agora concluídas em partes da infraestrutura afetada e do tráfego sendo gradualmente restaurados”, afirmou a Microsoft.

Segundo registros do Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, as reclamações aumentaram ao longo da noite de quinta-feira. Às 22h50, foram contabilizadas 72.392 notificações de problemas relacionadas ao Outlook.