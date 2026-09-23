SINGAPURA

Ouvir música alta no ônibus pode render multa de R$ 2 mil; veja novas regras

Medida também pune quem coloca os pés nos bancos, come, bebe ou deixa lixo no transporte público; infrações mais graves podem chegar a R$ 20 mil

Mariana Rios

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:15

Novas regras no transporte público entraram em vigor nesta quarta-feira (23) em Singapura Crédito: Divulgação/Land Transport Authority (LTA)

Para quem se incomoda com o barulho de celulares em espaços fechados, uma nova regra em Singapura chama atenção: passageiros que reproduzirem áudio em volume alto nos ônibus podem receber multa de até 500 dólares de Singapura (cerca de R$ 2 mil).

As novas regras entraram em vigor nesta quarta-feira (23) e também transformam em infrações comportamentos como colocar os pés nos assentos, comer ou beber dentro dos ônibus e deixar lixo no veículo. As medidas foram anunciadas pela Land Transport Authority (LTA), autoridade responsável pelo transporte terrestre do país.

A punição pode ser ainda maior em casos considerados mais graves. Causar obstrução ou colocar outros passageiros em risco nos terminais e estações de integração, por exemplo, assim como sujar qualquer parte do ônibus, terminal ou estação de integração, pode resultar em multa de até S$ 5.000, aproximadamente R$ 20 mil.

Segundo a LTA, as novas regras foram criadas para estabelecer um ambiente de transporte público mais seguro, organizado e agradável. Antes, comportamentos desse tipo eram tratados principalmente pelas próprias empresas de transporte, dentro de suas regras de funcionamento.

"De forma semelhante à estrutura regulatória ferroviária, funcionários autorizados das empresas de ônibus, como fiscais de bilhetes e funcionários dos terminais rodoviários, podem emitir Notificações Administrativas de Infrações (NOA) para pessoas suspeitas de cometer uma infração. A LTA dará seguimento com as investigações subsequentes", informou a agência.

Aeroporto de Changi, em Singapura 1 de 4

O que passa a ser punido

Entre as condutas que podem resultar em multa de até S$ 500 estão:

colocar os pés nos assentos;

reproduzir áudio em volume alto, causando incômodo a outros passageiros;

jogar lixo no ônibus;

comer ou beber dentro do veículo.

A LTA também informou que funcionários autorizados das empresas de transporte, como fiscais e funcionários dos terminais, poderão emitir notificações administrativas contra passageiros suspeitos de cometer infrações.