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Ouvir música alta no ônibus pode render multa de R$ 2 mil; veja novas regras

Medida também pune quem coloca os pés nos bancos, come, bebe ou deixa lixo no transporte público; infrações mais graves podem chegar a R$ 20 mil

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:15

Novas regras no transporte público entraram em vigor nesta quarta-feira (23) em Singapura
Novas regras no transporte público entraram em vigor nesta quarta-feira (23) em Singapura Crédito: Divulgação/Land Transport Authority (LTA)

Para quem se incomoda com o barulho de celulares em espaços fechados, uma nova regra em Singapura chama atenção: passageiros que reproduzirem áudio em volume alto nos ônibus podem receber multa de até 500 dólares de Singapura (cerca de R$ 2 mil).

As novas regras entraram em vigor nesta quarta-feira (23) e também transformam em infrações comportamentos como colocar os pés nos assentos, comer ou beber dentro dos ônibus e deixar lixo no veículo. As medidas foram anunciadas pela Land Transport Authority (LTA), autoridade responsável pelo transporte terrestre do país.

A punição pode ser ainda maior em casos considerados mais graves. Causar obstrução ou colocar outros passageiros em risco nos terminais e estações de integração, por exemplo, assim como sujar qualquer parte do ônibus, terminal ou estação de integração, pode resultar em multa de até S$ 5.000, aproximadamente R$ 20 mil.

Segundo a LTA, as novas regras foram criadas para estabelecer um ambiente de transporte público mais seguro, organizado e agradável. Antes, comportamentos desse tipo eram tratados principalmente pelas próprias empresas de transporte, dentro de suas regras de funcionamento.

"De forma semelhante à estrutura regulatória ferroviária, funcionários autorizados das empresas de ônibus, como fiscais de bilhetes e funcionários dos terminais rodoviários, podem emitir Notificações Administrativas de Infrações (NOA) para pessoas suspeitas de cometer uma infração. A LTA dará seguimento com as investigações subsequentes", informou a agência.

Aeroporto de Changi, em Singapura

Aeroporto de Changi, em Singapura por Aeroporto de Changi, em Singapura
Aeroporto de Changi, em Singapura por Aeroporto de Changi, em Singapura
Aeroporto de Changi, em Singapura por Aeroporto de Changi, em Singapura
Aeroporto de Changi, em Singapura por Aeroporto de Changi, em Singapura
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Aeroporto de Changi, em Singapura por Aeroporto de Changi, em Singapura

O que passa a ser punido

Entre as condutas que podem resultar em multa de até S$ 500 estão:

colocar os pés nos assentos;

reproduzir áudio em volume alto, causando incômodo a outros passageiros;

jogar lixo no ônibus;

comer ou beber dentro do veículo.

A LTA também informou que funcionários autorizados das empresas de transporte, como fiscais e funcionários dos terminais, poderão emitir notificações administrativas contra passageiros suspeitos de cometer infrações.

Os motoristas dos ônibus não terão essa atribuição. Eles, porém, continuam autorizados a advertir passageiros e podem pedir que uma pessoa deixe o veículo caso não interrompa um comportamento considerado perturbador.

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Tags:

Transporte Comportamento em Singapura Passageiro

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