Padre morre após cruz de madeira cair sobre ele durante missa no Equador

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:15
Uma cruz de madeira caiu sobre um padre durante uma missa e provocou a morte do religioso em Guayaquil, no Equador, no sábado (16). A celebração era transmitida ao vivo pelo perfil do sacerdote nas redes sociais, e o acidente foi registrado pelas câmeras, segundo o g1.
O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari conduzia a cerimônia quando a estrutura, posicionada atrás do altar, se desprendeu e tombou na direção dele. As imagens mostram o momento em que a cruz atinge a área onde o religioso estava.
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira
Após o acidente, fiéis que participavam da missa se mobilizaram para socorrer o sacerdote. A morte foi confirmada posteriormente pela Arquidiocese de Guayaquil, que divulgou uma mensagem de pesar.
Até o momento, não há uma explicação oficial para a queda da estrutura. Também não foram divulgados detalhes conclusivos sobre a forma como a cruz estava fixada à parede da igreja.