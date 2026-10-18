TRAGÉDIA

Padre morre após cruz de madeira cair sobre ele durante missa no Equador

Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebrava uma missa em Guayaquil quando a estrutura caiu sobre ele; o acidente foi registrado em vídeo

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:15

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira Crédito: Reprodução

Uma cruz de madeira caiu sobre um padre durante uma missa e provocou a morte do religioso em Guayaquil, no Equador, no sábado (16). A celebração era transmitida ao vivo pelo perfil do sacerdote nas redes sociais, e o acidente foi registrado pelas câmeras, segundo o g1.

O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari conduzia a cerimônia quando a estrutura, posicionada atrás do altar, se desprendeu e tombou na direção dele. As imagens mostram o momento em que a cruz atinge a área onde o religioso estava.

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira 1 de 4

Após o acidente, fiéis que participavam da missa se mobilizaram para socorrer o sacerdote. A morte foi confirmada posteriormente pela Arquidiocese de Guayaquil, que divulgou uma mensagem de pesar.