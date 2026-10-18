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Padre morre após cruz de madeira cair sobre ele durante missa no Equador

Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebrava uma missa em Guayaquil quando a estrutura caiu sobre ele; o acidente foi registrado em vídeo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:15

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira Crédito: Reprodução

Uma cruz de madeira caiu sobre um padre durante uma missa e provocou a morte do religioso em Guayaquil, no Equador, no sábado (16). A celebração era transmitida ao vivo pelo perfil do sacerdote nas redes sociais, e o acidente foi registrado pelas câmeras, segundo o g1.

O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari conduzia a cerimônia quando a estrutura, posicionada atrás do altar, se desprendeu e tombou na direção dele. As imagens mostram o momento em que a cruz atinge a área onde o religioso estava.

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
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Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução

Após o acidente, fiéis que participavam da missa se mobilizaram para socorrer o sacerdote. A morte foi confirmada posteriormente pela Arquidiocese de Guayaquil, que divulgou uma mensagem de pesar.

Até o momento, não há uma explicação oficial para a queda da estrutura. Também não foram divulgados detalhes conclusivos sobre a forma como a cruz estava fixada à parede da igreja.

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Padre foi Atingido na Cabeça por Cruz de Madeira

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