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Padre que morreu atingido por crucifixo em missa refletiu minutos antes: 'Vamos todos morrer'

Religioso foi atingido por estrutura de madeira atrás do altar; celebração em Guayaquil era transmitida ao vivo pelas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:41

Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu atingido por cruicifixo
Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu atingido por cruicifixo Crédito: Reprodução

Uma reflexão sobre a morte e o tempo dedicado à fé e à família antecedeu o acidente que matou o padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari durante uma missa em Guayaquil, no Equador. No sábado (17), minutos depois de abordar o tema na homilia, o religioso foi atingido por uma cruz de madeira que se desprendeu atrás do altar.

“Um dia, todos nós que aqui estamos também vamos morrer”, afirmou o sacerdote durante a celebração na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde era pároco.

A missa era transmitida ao vivo pelas redes sociais. As imagens registraram a queda da estrutura sobre o padre e a reação dos fiéis, que correram para socorrê-lo enquanto outras pessoas pediam ajuda. A Arquidiocese de Guayaquil confirmou a morte.

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira

Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução
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Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira por Reprodução

Antes do acidente, Sánchez Molinari havia chamado a atenção para o espaço que as obrigações e distrações do dia a dia ocupam na vida das pessoas. Na reflexão, mencionou o trabalho, o dinheiro, as tarefas domésticas e o celular como atividades que podem deixar a espiritualidade e a convivência familiar em segundo plano.

O padre também questionou o tempo gasto nas redes sociais, em séries e filmes, em comparação com os momentos reservados à oração. Sua mensagem defendia a importância de dedicar atenção a Deus e às relações com os outros, especialmente dentro de casa.

Veja o momento (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES)

Em nota de pesar, a Arquidiocese manifestou solidariedade aos familiares, amigos e membros da Congregação do Santíssimo Redentor, à qual o sacerdote pertencia. No domingo, a instituição agradeceu pelas orações e mensagens de condolências enviadas de diferentes partes do mundo.

Até esta segunda-feira, não havia explicação oficial para a queda da cruz nem informações conclusivas sobre as condições em que a estrutura estava instalada.

Tags:

Padre

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