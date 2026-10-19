Padre que morreu atingido por crucifixo em missa refletiu minutos antes: 'Vamos todos morrer'

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Carol Neves
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:41
Uma reflexão sobre a morte e o tempo dedicado à fé e à família antecedeu o acidente que matou o padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari durante uma missa em Guayaquil, no Equador. No sábado (17), minutos depois de abordar o tema na homilia, o religioso foi atingido por uma cruz de madeira que se desprendeu atrás do altar.
“Um dia, todos nós que aqui estamos também vamos morrer”, afirmou o sacerdote durante a celebração na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde era pároco.
A missa era transmitida ao vivo pelas redes sociais. As imagens registraram a queda da estrutura sobre o padre e a reação dos fiéis, que correram para socorrê-lo enquanto outras pessoas pediam ajuda. A Arquidiocese de Guayaquil confirmou a morte.
Padre foi atingido na cabeça por cruz de madeira
Antes do acidente, Sánchez Molinari havia chamado a atenção para o espaço que as obrigações e distrações do dia a dia ocupam na vida das pessoas. Na reflexão, mencionou o trabalho, o dinheiro, as tarefas domésticas e o celular como atividades que podem deixar a espiritualidade e a convivência familiar em segundo plano.
O padre também questionou o tempo gasto nas redes sociais, em séries e filmes, em comparação com os momentos reservados à oração. Sua mensagem defendia a importância de dedicar atenção a Deus e às relações com os outros, especialmente dentro de casa.
Veja o momento (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES)
Em nota de pesar, a Arquidiocese manifestou solidariedade aos familiares, amigos e membros da Congregação do Santíssimo Redentor, à qual o sacerdote pertencia. No domingo, a instituição agradeceu pelas orações e mensagens de condolências enviadas de diferentes partes do mundo.
Até esta segunda-feira, não havia explicação oficial para a queda da cruz nem informações conclusivas sobre as condições em que a estrutura estava instalada.