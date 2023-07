Pai e filho morreram no Titan ouvindo músicas favoritas, acredita viúva

Última foto de pai e filho. Crédito: Acervo Pessoal

O pai e o filho que morreram na implosão do submarino Titan teriam passado os momentos finais procurando animais luminescentes pela janela e ouvindo as músicas preferidas, acredita Cristine Sawood, viúva de Shahzada e mãe de Suleman. Ela falou ao jornal The New York Times sobre a tragédia.



Milionário inglês de origem paquistanesa, Shazada tinha 48 anos. Suleman tinha 19. Os dois estavam entre os cinco ocupantes so submersível, que implodiu durante uma viagem até os destroços do Titanic. Todos os ocupantes tiveram morte declarada pelas autoridades.

Para a longa viagem, todos foram orientados a carregar as músicas favoritas, que seriam tocadas em um alto-falante com bluetooth. A única proibição era música country, vinda direto do CEO da OceanGate, Stockton Rush, que também está entre os mortos do submarino.

Durante a descida, as luzes teriam sido apagadas para economizar a bateria. Por conta disso, Cristine crê que o marido e o filho aproveitaram a escuridão para procurar criaturas bioluminescentes pela janela.

Ela lembrou ainda que o plano era para ela fazer a viagem com o marido, na data original que acabou adiada por conta da pandemia. A família viu um anúncio da OceanGate sobre a viagem até o Titanic em 2019, na Groelândia. Suleman e o pai se interessaram imediatamente. Na época, contudo, Suleman era menor de idade e só maiores de 18 anos podiam embarcar no submarino. Com o adiamento, Suleman completou a idade necessária e acabou com a vaga da mãe. O custo por passageiro era de 250 mil dólares, quase R$ 1,2 milhão.

Passageiro, inclusive, era uma nomenclatura que a OceanGate evitava. Quem pagava para ir na viagem deveria ser chamado de "especialista de missão", e não "cliente" ou "turista". Todos receberam camisas e jaquetas com os nomes e as bandeiras dos países de origem. Uma sinalização na roupa indicava "Equipe de Exploração do Titanic".

Os Dawood quase perderam a viagem por conta do atraso de um voo para St. John's Newfoundland, no Canadá, de onde saiu o navio Polar Prize, levando o Titan e os passageiros. Christine lembra que isso deixou pai e filho preocupados.

A própria Christine a filha Alina, de 17 anos, também viajaram até a cidade canadense e embarcaram no Polar Prince, para apoiar Shahzada e Suleman antes da expedição sair.

Nos dias antes da expedição iniciar, houve muitas reuniões de segurança e aclimatação em espaços pequenos para os passageiros. Pai e filho estavam bastante animados, contou Christine. À noite, costumavam acontecer apresentações de especialistas e às vezes o grupo assistia ao filme "Titanic".

Na viagem, eles deveriam usar meias grossas e chapéu, já que a temperatura iria cair quando chegassem a zonas de maior profundidade do mar. Também foram orientados a manter uma dieta de "baixo teor de resíduos" no dia anterior, e não tomar café antes de sair.

Christine e Alina observaram o Titan submergindo no dia 18 de junho. Cerca de 1h45 depois, o submersível perdeu contato com o navio. Inicialmente, elas foram informadas de que a comunicação entre o navio e o submersível muitas vezes era problemática e que se após 1h sem contato se passasse, o mergulho era interrompido e o submarino voltaria à superfície. Isso não aconteceu. No dia 22, destroços foram encontrados. As autoridades acreditam que o Titan implodiu, matando todos ocupantes de maneira instantânea.