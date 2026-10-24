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País lançou foguetes e usou aviões para combater o granizo; funcionou?

Suiça testou foguetes e substâncias químicas lançadas em nuvens de tempestade para reduzir os estragos

Mariana Rios

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:30

Chuva de granizo em Goiás Crédito: Reprodução

Quem vive na Bahia pode passar anos sem presenciar uma chuva de granizo, mas, em regiões onde o fenômeno é frequente, as pedras de gelo representam uma ameaça para plantações, carros e imóveis. Na Suíça, a tentativa de evitar esses prejuízos levou a experimentos que parecem saídos de um filme: durante décadas, pesquisadores lançaram foguetes contra nuvens de tempestade e testaram até aviões equipados para dispersar substâncias químicas na atmosfera.

O país europeu experimentou diferentes métodos para combater o granizo desde o fim do século 19. Apesar de mais de um século de pesquisas, a ciência ainda não conseguiu demonstrar de forma conclusiva que essas intervenções funcionam. A história foi contada pelo jornalista Luigi Jorio, em reportagem publicada pela SWI swissinfo.ch, grupo de mídia pública do país.

Veja como foi a chuva de granizo em Xique-Xique 1 de 9

Canhões disparavam contra nuvens de tempestade

Uma das primeiras tentativas ocorreu em 1900, na localidade de Collina d’Oro, no cantão do Ticino. Um grupo de cientistas utilizou canhões em formato de grandes cones metálicos para produzir ondas de choque em direção às nuvens, na esperança de impedir a queda de pedras de gelo.

A prática se espalhou pelo país. No verão de 1901, os canhões antigranizo dispararam cerca de 6 mil vezes.

A estratégia evoluiu com o desenvolvimento de foguetes capazes de levar substâncias químicas às nuvens. Uma das técnicas testadas ficou conhecida como semeadura de nuvens: a dispersão de partículas, geralmente de iodeto de prata, para tentar alterar os processos de formação do gelo.

A ideia é favorecer a formação de um número maior de pedras de granizo pequenas, em vez de poucas pedras grandes, que tendem a causar mais estragos.

Quatro grandes experimentos, sem resultado conclusivo

Entre 1948 e 1982, a Suíça promoveu quatro grandes experimentos para avaliar diferentes formas de combater o granizo. Os pesquisadores testaram foguetes, geradores instalados no solo e sistemas de dispersão de iodeto de prata. Em um dos projetos, 23 estações foram distribuídas pelo Ticino, região suíça próxima à fronteira com a Itália, e pela vizinha Lombardia.

O experimento realizado entre 1977 e 1982 testou foguetes desenvolvidos na União Soviética em uma área de 1.300 quilômetros quadrados. Os responsáveis pelo sistema afirmavam ter reduzido os prejuízos em até 90%, mas, segundo Marco Gaia, especialista do Serviço Federal de Meteorologia e Climatologia da Suíça citado pela reportagem, esses números não tinham fundamentação científica.

A conclusão dos estudos suíços foi que a semeadura de nuvens não demonstrou efeito significativo sobre o tamanho das pedras de granizo. Alguns resultados levantaram, inclusive, a possibilidade de que os métodos utilizados favorecessem a formação do fenômeno, em vez de evitá-lo.

Aviões também foram testados

A tentativa de reduzir os danos não terminou com os foguetes. Entre 2018 e 2023, uma seguradora suíça, em parceria com a Escola Politécnica Federal de Zurique, realizou novos testes com um avião equipado para dispersar iodeto de prata em nuvens de tempestade.

A aeronave fazia entre 30 e 40 voos por temporada, de maio a setembro, com o objetivo de diminuir os danos do granizo aos automóveis. Em outubro de 2024, porém, a seguradora anunciou o encerramento do programa. O efeito dos voos sobre a formação de pedras grandes não havia sido demonstrado de forma mensurável, segundo a reportagem da SWI swissinfo.ch.

Afinal, é possível controlar o granizo?

A semeadura de nuvens continua sendo utilizada em diferentes países, mas sua eficácia para reduzir os danos do granizo permanece sem consenso científico. Os resultados disponíveis são limitados e contraditórios: há estudos que apontam possíveis benefícios, enquanto outros indicam que a técnica pode alterar a distribuição das áreas atingidas ou até aumentar o tamanho das pedras de gelo.