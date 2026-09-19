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Países do Caribe se unem para cobrar reparações do Reino Unido pela escravidão

Líderes discutem negociações em cúpulas internacionais e avaliam levar cobrança a tribunais caso Londres mantenha a recusa em negociar

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19:37

Detalhe da Cronologia da Escravidão, conjunto de 4 telas
Detalhe da Cronologia da Escravidão, conjunto de 4 telas de J Cunha Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

Países do Caribe estão preparando um plano de ação para pressionar o Reino Unido a negociar reparações pelos impactos da escravidão e do tráfico transatlântico de africanos. A estratégia inclui iniciativas diplomáticas e alternativas jurídicas, caso Londres continue rejeitando as negociações.

A proposta foi discutida durante uma conferência regional sobre reparações realizada nesta semana em Barbados, organizada pelo governo do país e pela Comissão de Reparações da Comunidade do Caribe (Caricom). A intenção é apresentar a questão em encontros da Commonwealth, grupo que reúne 56 países, incluindo o Reino Unido e diversas nações caribenhas, e das Nações Unidas e buscar negociações consideradas específicas e construtivas com o governo britânico.

Cemitério de escravizados em Salvador

Espaço onde funcionou o cemitério é localizado no Complexo da Santa Casa por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
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Espaço onde funcionou o cemitério é localizado no Complexo da Santa Casa por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica

Caso a via diplomática não avance, representantes caribenhos afirmam que outras alternativas estão sendo analisadas, incluindo recursos a instâncias internacionais. Entre as possibilidades citadas estão uma atuação junto ao Conselho Privado do Reino Unido, órgão que funciona como última instância judicial para alguns países da Commonwealth, e um pedido de parecer à Corte Internacional de Justiça.

Segundo o ex-primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas Ralph Gonsalves, o objetivo é estabelecer uma estratégia conjunta para levar o Reino Unido à mesa de negociações. Ele defendeu um plano de longo prazo, argumentando que as reparações relacionadas a séculos de escravidão precisariam ser estruturadas ao longo de décadas.

A discussão ocorre em um momento de aumento da pressão internacional sobre o tema. Em março deste ano, 123 países apoiaram uma resolução da ONU que classificou a escravidão como um dos crimes mais graves contra a humanidade. O Reino Unido se absteve na votação. Em agosto, um comitê da ONU afirmou que os países têm obrigação legal de considerar reparações relacionadas ao tráfico transatlântico de pessoas escravizadas e outras medidas para enfrentar os efeitos persistentes da discriminação racial.

Apesar da pressão, o governo britânico mantém a posição de que não pagará reparações. Um porta-voz ligado ao governo reiterou essa posição no início de setembro, segundo o jornal britânico The Guardian.

A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, afirmou durante a conferência que os países caribenhos não pretendem levar o Reino Unido à ruína, mas defendem uma resposta às consequências históricas da escravidão. Segundo ela, o debate envolve não apenas compensação financeira, mas também o reconhecimento dos efeitos sociais e econômicos deixados pelo sistema escravista.

O movimento também ganhou força com novas pesquisas sobre a participação britânica na escravidão. Em junho, a Comissão de Reparações da Caricom apresentou um manifesto que defende diferentes formas de reparação, incluindo compensação financeira, pedido formal de desculpas, investimentos em educação e treinamento, além de medidas relacionadas às consequências sociais, econômicas e ambientais do colonialismo.

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Tags:

Escravidão História Reparação

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