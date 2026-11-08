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Pandas gigantes chineses são apresentados ao público em zoológico dos EUA

Ping Ping e Fu Shuang estrearam no Zoológico de Atlanta após quase dois anos sem animais da espécie no local; permanência prevista é de 10 anos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 21:00

Pandas gigantes chineses encantam visitantes em zoológico dos Estados Unidos
Pandas gigantes chineses encantam visitantes em zoológico dos Estados Unidos Crédito: Li Rui/Agência de Notícias Xinhua

Dois pandas gigantes enviados pela China estrearam sexta-feira (6) no Zoológico de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia. Ping Ping e Fu Shuang chegaram aos Estados Unidos em 27 de setembro, em um voo fretado, e passaram mais de um mês em quarentena antes de serem apresentados ao público. A expectativa é que os animais permaneçam no zoológico pelos próximos dez anos.

A chegada marca o retorno dos pandas chineses a Atlanta após quase dois anos. O último casal da espécie e seus filhotes deixou o zoológico em outubro de 2024, quando retornou à China.

Pandas gigantes chineses já encantam visitantes em zoológico dos Estados Unidos

Os pandas gigantes Ping Ping e Fu Shuang estrearam no Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
Os animais chegaram da China em 27 de setembro, em um voo fretado por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
Ping Ping e Fu Shuang passaram por um período de quarentena antes de serem apresentados ao público por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
A dupla deve permanecer no zoológico norte-americano pelos próximos dez anos por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
A chegada dos pandas marca o retorno da espécie ao Zoológico de Atlanta após quase dois anos por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
Os animais ganharam instalações reformadas e espaços maiores para viver por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
O ambiente recebeu melhorias para garantir o bem-estar dos novos moradores por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
A alimentação inclui bambu, elemento essencial na dieta dos pandas gigantes por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
A estreia dos pandas atraiu a atenção dos visitantes do zoológico por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
A China utiliza o envio de pandas a outros países como instrumento de aproximação diplomática por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
Conhecida como diplomacia dos pandas, a estratégia transforma os animais em símbolos de amizade e cooperação entre nações por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
A parceria entre a China e o Zoológico de Atlanta na conservação dos pandas já dura mais de duas décadas por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
Os tratadores acompanharam a adaptação dos animais ao novo ambiente por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua
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Os pandas gigantes Ping Ping e Fu Shuang estrearam no Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos por Li Rui/Agência de Notícias Xinhua

Antes da estreia, os novos moradores precisaram se adaptar ao ambiente, aos tratadores e até ao bambu oferecido no local. O zoológico também fez melhorias no espaço destinado aos animais, com instalações maiores, iluminação especializada e mudanças no piso, para garantir melhores condições de bem-estar.

Além de atrair visitantes, os pandas têm um papel diplomático. A China utiliza há décadas a presença desses animais em zoológicos estrangeiros como instrumento de aproximação política e cultural, estratégia conhecida como diplomacia dos pandas. O envio e a permanência dos animais costumam representar sinais de cooperação e boas relações entre Pequim e os países parceiros.

No caso dos Estados Unidos, a parceria entre a China e o Zoológico de Atlanta na conservação da espécie já dura mais de 20 anos. Nesse período, nasceram sete filhotes de panda-gigante no local, distribuídos em cinco ninhadas.

Os pandas também se tornaram um símbolo da amizade entre os dois países, segundo David Firestein, presidente e CEO da Fundação George H. W. Bush para as Relações EUA-China, ouvido pela agência de notícias Xinhua.

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