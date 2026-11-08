DIPLOMACIA ANIMAL

Pandas gigantes chineses são apresentados ao público em zoológico dos EUA

Ping Ping e Fu Shuang estrearam no Zoológico de Atlanta após quase dois anos sem animais da espécie no local; permanência prevista é de 10 anos

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 21:00

Pandas gigantes chineses encantam visitantes em zoológico dos Estados Unidos Crédito: Li Rui/Agência de Notícias Xinhua

Dois pandas gigantes enviados pela China estrearam sexta-feira (6) no Zoológico de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia. Ping Ping e Fu Shuang chegaram aos Estados Unidos em 27 de setembro, em um voo fretado, e passaram mais de um mês em quarentena antes de serem apresentados ao público. A expectativa é que os animais permaneçam no zoológico pelos próximos dez anos.

A chegada marca o retorno dos pandas chineses a Atlanta após quase dois anos. O último casal da espécie e seus filhotes deixou o zoológico em outubro de 2024, quando retornou à China.

Pandas gigantes chineses já encantam visitantes em zoológico dos Estados Unidos 1 de 13

Antes da estreia, os novos moradores precisaram se adaptar ao ambiente, aos tratadores e até ao bambu oferecido no local. O zoológico também fez melhorias no espaço destinado aos animais, com instalações maiores, iluminação especializada e mudanças no piso, para garantir melhores condições de bem-estar.

Além de atrair visitantes, os pandas têm um papel diplomático. A China utiliza há décadas a presença desses animais em zoológicos estrangeiros como instrumento de aproximação política e cultural, estratégia conhecida como diplomacia dos pandas. O envio e a permanência dos animais costumam representar sinais de cooperação e boas relações entre Pequim e os países parceiros.

No caso dos Estados Unidos, a parceria entre a China e o Zoológico de Atlanta na conservação da espécie já dura mais de 20 anos. Nesse período, nasceram sete filhotes de panda-gigante no local, distribuídos em cinco ninhadas.