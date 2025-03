INTERNADO

Papa dorme bem e 'descansa' após dois novos problemas de saúde

Pontífice dormiu a noite toda, segundo boletim do Vaticano

Ontem a equipe médica retirou "grandes quantidades" de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo. A recaída foi revelada no boletim médico.

O quadro de saúde do santo padre era considerado estável desde o último sábado, dia 1º. Com a recaída, os médicos não indicaram a continuidade da melhora, mas sugeriram que as crises já passaram