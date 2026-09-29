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Papa diz que extrema-direita não é expressão autêntica do cristianismo

Leão XIV afirmou que valores do Evangelho são de compaixão, e não de ódio e divisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:29

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Reprodução

O papa Leão XIV criticou nesta segunda-feira (28) a associação entre posições de extrema-direita e religião. Questionado por jornalistas sobre o crescimento de partidos extremistas na Alemanha, ele afirmou que líderes católicos e protestantes do país já rejeitaram essa interpretação do cristianismo.

“Vemos também algumas manifestações que combinam essas posições de extrema direita com um determinado tipo de religião. E não é apenas a minha opinião: tanto os líderes da Igreja Católica quanto os da Igreja Protestante na Alemanha já se pronunciaram a respeito, afirmando que isso não constitui uma expressão autêntica do cristianismo”, disse.

A conversa ocorreu a bordo do avião papal, no retorno a Roma após uma visita de quatro dias à França. Leão XIV não fez uma avaliação específica de nenhum partido alemão. Ao tratar de como enfrentar o extremismo, defendeu que a Igreja retome os princípios do Evangelho: “Voltamos aos valores do Evangelho, que não são sobre ódio e divisão, mas sobre compreensão e compaixão”.

Durante a viagem, o pontífice também falou sobre a unidade europeia em um discurso na fronteira entre França e Alemanha. Ele defendeu o fortalecimento da União Europeia e uma maior cooperação entre os países.

Em Metz, nesta segunda-feira, Leão XIV fez outro alerta sobre o clima político e social. “Hoje, as relações entre indivíduos e Estados estão se tornando cada vez mais incivilizadas”, afirmou. Segundo o papa, o compromisso com a palavra dada perde espaço enquanto mentiras e enganos são celebrados.

Veja momentos do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV no Peru por Reprodução
Papa Leão XIV por Reprodução
Papa Leão XIV com o ministro Edson Fachin no Vaticano por Reprodução/Vatican News
O prefeito revelou que convidou o papa Leão XIV para conhecer Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
O prefeito Bruno Reis ao lado do papa Leão XIV, do filho Breno e da primeira-dama Rebeca Cardoso por Betto Jr./ Secom PMS
Papa Leão 14 por Reprodução
Papa Leão e Madonnna por Reprodução
A eleição do Papa Leão XIV mostrou que a cultura organizacional deve estar focada num processo estratégico que começa bem antes de qualquer cadeira ser desocupada por Divulgação/Vaticano
Papa Leão 14 por Reprodução
GAlckmin por Vatican News/ Divulgação
Papa Leão 14 por Vatican Media
Primeira postagem do Papa Leão XIV por Reprodução/Instagram
Papa Leão 14 e Edgard Iván Rimaycuna por Reprodução
Papa visitou túmulo do antecessor por Divulgação/Vatican News
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
Papa Leão 14 por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas
Novo papa por Reprodução
Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) por Reprodução/Vatican News
Papa Leão 14 e Donald Trump por Reprodução
Papa Leão 14 na sacada da Basílica de São Pedro por Narcin Mazur/ cbcew.org.uk
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Papa Leão XIV no Peru por Reprodução

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