RELIGIÃO

Papa diz que extrema-direita não é expressão autêntica do cristianismo

Leão XIV afirmou que valores do Evangelho são de compaixão, e não de ódio e divisão

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:29

Papa Leão XIV Crédito: Reprodução

O papa Leão XIV criticou nesta segunda-feira (28) a associação entre posições de extrema-direita e religião. Questionado por jornalistas sobre o crescimento de partidos extremistas na Alemanha, ele afirmou que líderes católicos e protestantes do país já rejeitaram essa interpretação do cristianismo.

“Vemos também algumas manifestações que combinam essas posições de extrema direita com um determinado tipo de religião. E não é apenas a minha opinião: tanto os líderes da Igreja Católica quanto os da Igreja Protestante na Alemanha já se pronunciaram a respeito, afirmando que isso não constitui uma expressão autêntica do cristianismo”, disse.

Achei que era fake ou declaração distorcida.



Mas o Papa, de fato, fez um duro posicionamento contra a extrema direita e disse que não representam o Cristianismo. pic.twitter.com/iBLE4GP0ms — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) September 29, 2026

A conversa ocorreu a bordo do avião papal, no retorno a Roma após uma visita de quatro dias à França. Leão XIV não fez uma avaliação específica de nenhum partido alemão. Ao tratar de como enfrentar o extremismo, defendeu que a Igreja retome os princípios do Evangelho: “Voltamos aos valores do Evangelho, que não são sobre ódio e divisão, mas sobre compreensão e compaixão”.

Durante a viagem, o pontífice também falou sobre a unidade europeia em um discurso na fronteira entre França e Alemanha. Ele defendeu o fortalecimento da União Europeia e uma maior cooperação entre os países.

Em Metz, nesta segunda-feira, Leão XIV fez outro alerta sobre o clima político e social. “Hoje, as relações entre indivíduos e Estados estão se tornando cada vez mais incivilizadas”, afirmou. Segundo o papa, o compromisso com a palavra dada perde espaço enquanto mentiras e enganos são celebrados.