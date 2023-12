Líder da igreja

Papa Francisco completa 87 anos neste domingo; saiba mais sobre o pontífice

Líder popular da igreja católica, Francisco é o primeiro papa americano e ocupa o cargo há 10 anos

Publicado em 17 de dezembro de 2023 às 09:10

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, completa 87 anos neste domingo, 17. O líder da igreja católica nasceu em Flores, província de Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936. Popular entre os fiéis, é conhecido por suas atitudes humildes.

Francisco é filho de imigrantes italianos e o mais velho de cinco irmãos. Fez sua carreira eclesiástica entre a Argentina e a Europa. Deu aulas em universidades e é autor dos livros "Meditações para religiosos" (1982), "Reflexões sobre a vida apostólica" (1986) e "Reflexões de Esperança" (1992).

Em seus anos como papa, protagonizou diversas discussões na Igreja, vários encontros com chefes de Estado e até viralizou em fotos feitas por Inteligência Artificial.

Papa Francisco: longa trajetória eclesiástica

Segundo o site oficial do Vaticano, a biografia de Jorge Mario Bergoglio tem poucas linhas até a sua nomeação como arcebispo de Buenos Aires. Ele foi formado em técnico químico antes de ingressar no sacerdócio.

Em 1859, entrou no noviciado da Companhia de Jesus. Completou os estudos humanísticos no Chile e voltou para a Argentina em 1963, para obter a licenciatura em filosofia no colégio de São José em San Miguel.

Foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969 pelo arcebispo D. Ramón José Castellano. Em maio de 1992, João Paulo II nomeou-o bispo titular de Auca e bispo auxiliar de Buenos Aires.

Nem sequer nove meses depois, com o falecimento do cardeal Quarracino, sucedeu-lhe em 28 de fevereiro de 1998 como arcebispo. Três anos depois, no Consistório de 21 de fevereiro de 2001, João Paulo II criou-o cardeal, atribuindo-lhe o título de São Roberto Bellarmino.

Papa Francisco: Ações à frente da Igreja

Francisco completou este ano, em março, 10 anos como papa. Suas ações atraem críticos, que veem nele uma dessacralização de suas funções, e apoiadores que concordam que a Igreja deva discutir assuntos considerados tabus.

Assim que foi eleito, o papa demonstrou seu desejo de ruptura. Logo no primeiro dia, ele apareceu na varanda da basílica de São Pedro sem nenhum ornamento litúrgico. Ainda, ele recusou morar no suntuoso Palácio Apostólico para viver em um apartamento na cidade.

Suas pregações destacam reivindicações por justiça social e pela paz no mundo. Já falou sobre questões LGBTQIA+, com opiniões moderadas. Ele pediu que os pais não condenem filhos devido à orientação sexual e afirmou que as famílias devem acolhê-los.

Em junho, Francisco quebrou um protocolo ao rezar pela família de Emanuela Orlandi, menina italiana que desapareceu há 40 anos. A família exige justiça e denuncia o silêncio do Vaticano, acusado de dificultar as investigações por anos.

Para enfrentar os escândalos de abusos sexuais de menores de idade por religiosos, Francisco aboliu o "sigilo pontifício", utilizado pelas autoridades para não denunciar tais atos. Para as vítimas, foi um gesto importante, mas insuficiente.

Seu antecessor, o papa Bento XVI, faleceu em janeiro deste ano e Francisco presidiu o funeral solene diante de milhares de fiéis. A presença de um papa no funeral de seu antecessor foi considerada um evento sem precedentes.

Papa Francisco: Imagem de IA viralizou na web

Em março deste ano, uma foto do papa utilizando um casaco puffer no lugar da batina viralizou nas redes sociais. A imagem foi criada por uma Inteligência Artificial (IA) e dividiu opiniões.

O episódio acentuou a discussão sobre o uso de Inteligência Artificial para criar imagens manipuladas.

Papa Francisco já teve encontros com o presidente Lula

O papa tem uma relação próxima com o presidente Lula. Em 2019, Francisco respondeu uma carta enviada pelo petista, enquanto estava preso. Na mensagem, ele se solidarizou pelas mortes da ex-primeira-dama Marisa Letícia, do irmão de Lula, Genival Inácio, e do neto Arthur.

Meses após ser solto, em janeiro de 2020, Lula se reuniu com o papa Francisco em encontro intermediado pelo então presidente da Argentina, Alberto Fernandez.

Este ano, os dois se encontraram durante a passagem do presidente pela Europa. Lula agradeceu ao pontífice pela “boa conversa sobre a paz no mundo”.

Francisco diz que não quer ser enterrado no Vaticano

No último dia 15, Francisco afirmou que quer ser enterrado fora do Vaticano. Ele revelou que deseja ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, por "sentir uma ligação muito grande" com o local.

"O local já está preparado. Quero ser sepultado em Santa Maria Maggiore", disse ele em entrevista à televisão mexicana N+. O pontífice afirmou que está bem, e que estaria disposto a renunciar ao cargo caso não pudesse mais exercer as suas funções.

Em outubro, Francisco presidiu o Sínodo dos Bispos, reunião convocada para deliberações e consultas.

Igreja questiona quem será o sucessor do Papa Francisco

Apesar de estar cumprindo com suas atividades, a Igreja já começou a se perguntar quem será o sucessor de Francisco, segundo o vaticanista italiano Marco Politi.