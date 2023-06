Papa Francisco deixa hospital após cirurgia abdominal

O papa Francisco, de 86 anos, recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 16, do Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, onde estava internado há mais de uma semana para uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. A confirmação veio da equipe médica que cuida do papa, por meio do Vaticano, que já na nota diária de quinta-feira, 15, informou que estava prevista a alta do hospital, em função de um curso clínico que continua "sem complicações".