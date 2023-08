Papa Francisco lamenta morte de Dom Geraldo Majella

O papa Francisco lamentou a morte do cardeal Geraldo Majella Agnelo, no sábado (26), aos 89 anos, em Londrina, no Paraná. O pontífice enviou um telegrama ao cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil manifestando suas condolências.



No texto, o papa diz que recebeu a notícia da morte "com profunda dor" e lembra que Majella sempre agiu "guiado pelo zelo apostólico".